COMUNICADO: Official Best of SABCS® News: Cobertura información destacada de SABCS® 2020

SAN ANTONIO, Texas, 1 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Queda menos de una semana para el 43 Simposio Virtual de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS(®)).

Regístrese ahora al programa Official Best of SABCS® News 2020 para obtener una actualización diaria sobre los avances más relevantes en cáncer de mama.

Encore Medical Education (www.encoremeded.com [http://www.encoremeded.com/]) publicará una nueva edición del Official Best of SABCS(®) News del Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio 2020 (SABCS(®)) a partir del 9 de diciembre de 2020.

El registro ya está abierto para acceder al Official Best of SABCS(®) News. El registro está abierto para los profesionales de la salud gratuitamente en www.bestofsabcsnews.com [http://www.bestofsabcsnews.com/]. El primer vídeo de los abstracts más relevantes se publicará a partir del 9 de diciembre de 2020 a las 4:00 pm CDT (GMT -6 horas).

El sitio web Official SABCS(®) News en inglés (www.bestofsabcsnews.com [http://www.bestofsabcsnews.com/] ) incluirá resúmenes en vídeo diarios de expertos con diapositivas de presentación originales de los ensayos clínicos más importantes presentados cada día. Expertos reconocidos en todo el mundo, como los doctores Kaklamani, Rugo y Gradishar entre otros, presentarán la información clave de los grandes ensayos de #SABCS20, como:

-- Primeros resultados de PENELOPE-B -- Análisis final de supervivencia sin enfermedad invasiva de monarchE -- Resultados del ensayo RISAS multicentro prospectivo -- Análisis de biomarcador correlativo de subtipos intrínsecos y eficacia en los estudios MONALEESA de fase III -- Resultados de KEYNOTE-355 -- Resultados de CONTESSA -- Análisis del ensayo adyuvante SWOG S9313 -- Y muchos otros...

Versiones de SABCS(®) News en otros idiomas estarán accesibles en https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/ [https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/]:

-- Programa Official SABCS® News en alemán -- Programa Official SABCS(®) News en japonés

Acerca de los programas Best of SABCS®

El San Antonio Breast Cancer Symposium(®), ahora en su 43 edición, es la conferencia por excelencia para los profesionales especializados en la investigación del cáncer clínica, traslacional y básica. Goza de gran reconocimiento por presentar los más recientes datos sobre el cáncer de mama procedentes de todas partes del mundo.

Los programas Best of SABCS(®) les ofrecen a los profesionales que no pueden viajar a San Antonio la oportunidad de compartir y debatir los últimos avances e investigaciones en el ámbito del cáncer de mama con colegas y líderes de opinión clave con acceso a las presentaciones y los carteles originales.

Para informarse sobre las oportunidades que ofrece Best of SABCS(®), le rogamos comunicarse con Encore Medical Education LLC, agente exclusivo del SABCS(®) para la difusión del contenido del simposio a escala internacional, en la dirección [email protected][mailto:[email protected]].

