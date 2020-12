COMUNICADO: OMRON refuerza la implicación con AliveCor con inversión de serie E

- OMRON refuerza la implicación con AliveCor con inversión de serie E y refuerza la alianza entre las compañías para la gestión remota de condiciones cardiovasculares

KIOTO, Japón, 4 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. anunció el 24 de noviembre la inversión adicional en AliveCor por su compañía parental, OMRON Corporation, como parte de la financiación de serie E de 65 millones de dólares para el líder en tecnología de electrocardiograma (ECG) personal basado en IA. OMRON dirigió esta ronda de inversión, reforzando la colaboración entre compañías que comenzó en 2017. Las compañías siguen basando su alianza global para agilizar el desarrollo de soluciones para la gestión de enfermedades cardiovasculares y control de pacientes remotos utilizando tecnología ECG.

"OMRON se compromete a desarrollar tecnologías de salud cardiovascular que salvan vidas en pos de nuestra visión "Llegar a cero" para eliminar los ataques cardiacos y derrames. Es un ambicioso objetivo y, como dijimos cuando evolucionamos nuestra visión, no podemos hacerlo solos. Por ello buscamos socios de ideas parecidas, como AliveCor, para avanzar nuestras iniciativas y trabajar juntos para salvar vidas", dijo Isao Ogino, director general y consejero delegado de OMRON Healthcare.

"Más de mil millones de adultos son hipertensos en todo el mundo (*1), y su riesgo de apoplejía es casi cinco veces mayor (*2) si también padecen Afib (fibrilación atrial). La hipertensión es también una condición sanitaria destacada que aumenta el riesgo de complicaciones con COVID-19 (*3). La capacidad para controlar la presión sanguínea y el ritmo cardíaco en casa son esenciales para la detección temprana, tratamiento y gestión de estas condiciones de salud cardiovasculares.

"Nuestra alianza con AliveCor ayudará a mejorar nuestra cartera de tecnología actual y ofrecer a los pacientes hipertensos y profesionales sanitarios datos que pueden salvar vidas, una imagen completa de la salud cardiovascular de los pacientes que puede lograrse con tecnología de control remoto personal utilizada en casa. Seguimos explorando y desarrollando nuevas tecnologías que mejoran la accesibilidad del control en casa para ayudar a las personas a gestionar su condición, e implicará a socios como AliveCor para asegurar que esta tecnología sea la mejor del mercado, acelerando nuestro negocio de control de pacientes remotos para alcanzar nuestro objetivo, Llegar a cero", dijo Ogino.

La inversión expandida de OMRON en AliveCor se basa en la actual colaboración de las compañías. OMRON expandió su cartera de control de la presión sanguínea con el lanzamiento de "Complete" (TM) el primer monitor de la presión sanguínea con capacidad ECG en un solo dispositivo y la primera tecnología aprobada por la FDA desarrollada en colaboración con AliveCor en 2019. Actualmente disponible en Estados Unidos en OmronHealthcare.com y minoristas participantes, la distribución ampliada de Complete (TM) se espera en otras regiones del mundo durante el cuarto trimestre de la compañía.

(*1)World Health Organization: Hypertension ( https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension] )

(*2)American Heart Association: High Blood Pressure, AFib and Your Risk of Stroke

( https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation/why-atrial-fibrillation-af-or-afib-matters/high-blood-pressure-afib-and-your-risk-of-stroke [https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation/why-atrial-fibrillation-af-or-afib-matters/high-blood-pressure-afib-and-your-risk-of-stroke] )

(*3)CDC: People with Certain Medical Conditions ( https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html] )

Acerca de OMRON Healthcare

Comprometida con ayudar a las personas a vivir vidas más activas y completas, OMRON Healthcare es un líder global en el campo del equipamiento médico innovador y demostrado clínicamente para control sanitario y terapia. A lo largo de su historia, OMRON ha luchado por mejorar las vidas y contribuir a una mejor sociedad desarrollando innovaciones que ayudan a las personas a prevenir, tratar y gestionar sus condiciones médicas, tanto en casa como en la práctica clínica en más de 110 países. OMRON ofrece los controles de presión sanguínea número uno del mundo y las categorías centrales adicionales de la compañía son cuidados respiratorios, tratamiento del dolor y productos de bienestar. La compañía también desarrolla un servicio de control remoto de pacientes en el campo de la gestión de condiciones cardiovasculares.

