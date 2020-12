COMUNICADO: Las oportunidades de 1.000 billones de dólares dentro del posicionamiento de la mente del país

Se lanza el primer informe de posicionamiento estratégico mundial ATLANTA y SHANGHÁI, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Fortune (China) y Ries Positioning Strategy & Consulting han lanzado el primer informe estratégico de posicionamiento mundial - 'The $ Trillion Opportunities: Building Global Brands with Country Positioning in Mind' - en Estados Unidos.

Se lanza el primer informe de posicionamiento estratégico mundial ATLANTA y SHANGHÁI, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Fortune (China) y Ries Positioning Strategy & Consulting han lanzado el primer informe estratégico de posicionamiento mundial - 'The $ Trillion Opportunities: Building Global Brands with Country Positioning in Mind' - en Estados Unidos. https://mma.prnewswire.com/media/1385937/5b0f5f1238cabc45218487285c3ff08.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1385937/5b0f5f1238cabc45218487285c3ff08.jpg ] El informe de posicionamiento destaca que cada uno de los países cuenta con unas calidades de 'posicionamiento en mente' diferentes y que las compañías han de solventar el concepto y basarse en las categorías para construir una marca mundial. La investigación para el informe de posicionamiento se basó en el marco de trabajo teórico único creado por medio de Ries Consulting, además de explorarse por medio del análisis de los consumidores y de la investigación de categoría en seis mercados principales, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Alemania e India. Desbloquea de forma considerable las oportunidades de categoría potenciales dentro de estos mercados. Proporciona además las directrices para el desarrollo de categorías potenciales en el mercado mundial, siendo el primer informe de posicionamiento del mundo centrado en el conocimiento y categoría. "Estamos en un momento importante en el que los negocios mundiales se enfrentan a grandes retos, y los negocios y las marcas necesitan explorar las oportunidades del 'océano azul' mundial", explicó el responsable de marketing mundial de Fortune, Michael Joselof, como muestra de fondo de su proyecto de estrategia de posicionamiento. "Ries Consulting es un líder en posicionamiento estratégico mundial, famoso por ser pionero de una teoría de posicionamiento que combina la 'percepción' y la 'categoría' en sus modelos de negocios. Hemos colaborado para capturar las categorías de productos con más potencial en el mundo". El informe de posicionamiento destaca que "el posicionamiento del país en mente" representa las percepciones de primera experiencia únicas de los consumidores de un país dado. De todos los países investigados, China e India han disfrutado de un desarrollo rápido, pero su posicionamiento de país en mente está dividido. Estados Unids, China y Alemania se han convertido en líderes en tecnología e innovación, pero India aún debe agitar su imagen tradicional de agricultura de las mentes de los consumidores mundiales. Reino Unido y Francia se distinguen por su buen diseño, moda y productos de alta gama, mostrando sus ventajas en categorías de consumo saludables, como el lujo y la joyería. La marca, categoría y país de posicionamiento de mente podrían influir entre ellas, según se indica en el informe. Es por ello que cuando se construye una marca mundial, es clave combinar diferentes categorías, y cada uno de los países cuenta con sus propios líderes diferenciadores con un posicionamiento de país único en mente. El vídeo del día ‘Los Croods: Una nueva era’ llega a los cines españoles el 23 de diciembre Cuando las categorías se combinan con aspectos superiores de un posicionamiento del país en mente, nacen las innovaciones de categoría, y estas pueden forman las nuevas ventajas mundiales en la mente del consumidor. El informe especifica además las oportunidades analizadas en el mercado mundial para el té, ropa, vehículos eléctricos y otras categorías. Michael Brandtner, socio mundial de Ries Consulting, explicó que las oportunidades de negocio del futuro, junto al lanzamiento del informe, "serían la clave para conseguir ganar la competición mundial de una marca potente en la mente de los consumidores. En el proceso de realizar eso, 'el posicionamiento del país está en la mente' y es un factor clave, pero a menudo no se suele tener en cuenta por muchas de las compañías, sobre todo por parte de los empresarios. Esto significa que: Explorar y usar el posicionamiento de mente de un país y maximizar su influencia clave es muy válido para construir una marca mundial". Michael añadió: "Esto es lo que Ries Consulting ha adherido y lo que ha demostrado la práctica de los negocios en los últimos 60 años. En el Siglo XXI, la competición mundial entre las marcas mundiales se hará aún más dura. La decisión está entre crecer como una marca mundial para convertirse en una decisión de tipo 'ser o no ser'. Incluso con la actual situación internacional complicada, solamente por medio de un conocimiento correcto de la ley de percepción y por la creación de las nuevas categorías podremos conseguir el éxito en la construcción de potentes marcas mundiales". Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1385937/5b0f5f1238cabc45218487285c3ff08.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1385937/5b0f5f1238cabc45218487285c3ff08.jpg] CONTACTO: CONTACTO: Yan Chen, [email protected], +86-021-58778501