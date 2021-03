COMUNICADO: Oramed funda la sociedad conjunta Oravax Medical Inc. para desarrollar nuevas vacunas orales para la COVID-19

La vacuna oral produjo con éxito anticuerpos en un estudio preclínico después de una sola dosis

-- Buen candidato para la protección frente a las variantes de COVID debido al enfoque de triple antígeno -- Implicaciones para posible facilitación de distribución y administración a amplia escala en cualquier momento y lugar para la vacuna oral de COVID-19 -- Eficacia tras una administración de dosis oral única en estudio preclínico -- Ensayo clínico previsto para comenzar en el segundo trimestre de 2021 -- Vea el vídeo [https://youtu.be/lQXaylnGXLM] -- Expansión de éxito de la tecnología de suministro oral POD(TM) de Oramed en el mercado de desarrollo de vacunas lucrative

Oramed Pharmaceuticals Inc. (TASE: ORMP) (www.oramed.com [http://www.oramed.com/]), una compañía farmacéutica de fase clínica centrada en el desarrollo de sistemas de suministro de fármacos orales, anunció hoy que ha entrado en acuerdos definitivos para formar una sociedad conjunta centrada en el desarrollo de nuevas vacunas orales para la COVID-19. La nueva compañía, Oravax Medical Inc., se basa en la tecnología de suministro oral POD(TM) patentada de Oramed y la nueva tecnología de vacuna de Premas Biotech Pvt. Ltd.

El candidato a vacuna para la COVID-19 de Oravax se beneficia de ser una vacuna de antígeno triple de tipo partícula tipo virus (VLP) que se dirige a tres proteínas estructurales, que debería ser un mejor candidate para la protección en mutaciones emergentes del coronavirus. El suministro oral de la vacuna debería permitir la inoculación a gran escala y la distribución más sencilla de la vacuna sin necesitar una inyección.

En un estudio animal piloto, la vacuna oral de la COVID-19 promovió la inmunidad sistémica mediante la Immunoglobulina G (IgG), el anticuerpo más común en fluidos sanguíneos y corporales que protégé frente a infecciones virales e Immunoglobulina A (IgA).

Oravax anticipa comenzar un estudio clínico durante el segundo trimestre de 2021.

"Una vacuna oral para la COVID-19 eliminaría varias barerras para la distribución rápida y amplia, permitiendo potencialmente a las personas ponerse la vacuna a sí mismos en casa. Aunque la facilidad de administración es crítica hoy para acelerar las tasas de inoculación, una vacuna oral sería aún más valiosa en el caso de que se recomendase una vacuna COVID-19 anualmente como la de la gripe estándar", dijo Nadav Kidron, consejero delegado de Oramed.

Acerca de Oravax Medical Inc.

Oravax se estableció en 2021 por Oramed Pharmaceuticals Inc., el mayor accionista en Oravax, junto con Premas Biotech y otros determinados accionistas con una misión de llevar una vacuna oral de COVID-19 al mercado. Oravax combina la tecnología de vacunas de vanguardia adquirida de Premas Biotech y la tecnología de suministro oral POD(TM) patentada de Oramed Pharmaceuticals. Para más información, visite www.ora-vax.com [http://www.ora-vax.com/]

Acerca de Oramed PharmaceuticalsOramed Pharmaceuticals es un pionero en tecnología de plataforma en el campo de las soluciones de suministro oral para fármacos que actualmente se suministran mediante inyección. Establecida en 2006, con oficinas en U.S. e Israel, Oramed ha desarrollado una nueva tecnología de suministro oral de proteína (POD(TM)). Oramed busca revolucionar el tratamiento de la diabetes mediante su principal candidato patentado, ORMD-0801 [http://www.oramed.com/pipeline/ormd-0801-type-2/], que tiene el potencial de ser la primera cápsula de insulina oral comercial para el tratamiento de la diabetes. La Compañía ha completado varios ensayos clínicos de Fase II bajo la solicitud de Nuevo Fármaco Investigacional a la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Además, Oramed está desarrollando una cápsula análoga oral de GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), ORMD-0901 [http://www.oramed.com/pipeline/ormd-0901/].

Para más información, visite www.oramed.com [http://www.oramed.com/].

Declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Por ejemplo, estamos utilizando declaraciones prospectivas cuando analizamos el plazo previsto de un estudio clínico para la vacuna de Oravax, el potencial para la vacuna de Oravax en desarrollo para ser un mejor candidato para la protección frente a la COVID-19, el potencial para la facilidad de distribución, incluyendo en casa, el valor potencial de una vacuna oral, el plazo potencial de ensayos clínicos, el potencial de ORMD-0801 para ser la primera cápsula de insulina oral comercial para el tratamiento de la diabetes o revolucionando el tratamiento de la diabetes con nuestros productos. Además, los resultados históricos de investigación científica y ensayos clínicos no garantizan que las conclusiones de la future investigación o ensayos sugerirán conclusiones idénticas o incluso similares. Estas declaraciones prospectivas se basan en las actuales expectativas de la dirección de Oramed solo, y están sujetas a una serie de factores e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, incluyendo los riesgos e incertidumbres relativos al progreso, plazo, coste y resultados de ensayos clínicos y programas de desarrollo de producto; dificultades o retrasos en la obtención de la aprobación regulatoria o protección de patentes para nuestros candidatos de productos; competición de otras compañías farmacéuticas o de biotecnología: y nuestra capacidad para obtener financiación adicional requerida para realizar nuestras actividades de investigación, desarrollo y comercialización. Además, los siguientes factores, entre otros, podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas: cambios en tecnología y requisitos el mercado; retrasos u obstáculos en el lanzamiento de nuestros ensayos clínicos; cambios en la legislación; incapacidad para desarrollar oportunamente e introducir nuevas tecnologías, productos y aplicaciones; falta de validación de nuestra tecnología mientras avanzamos más y falta de aceptación de nuestros métodos por la comunidad científica; incapacidad para retener o atraer a empleados clave cuyo conocimiento es esencial para el desarrollo de nuestros productos; dificultades científicas no previstas que podrían desarrollarse con nuestro proceso; mayor coste del producto final que el previsto; pérdida de cuota de mercado y presión en los precios resultante de la competencia; resultados de laboratorio que no se traducen en resultados igualmente buenos en entornos reales; nuestras patentes podrían no ser suficientes; y finalmente que los productos podrían dañar a los receptores, y todos ellos podrían causar que los resultados reales o rendimiento de Oramed difieran materialmente de los contempleados en dichas declaraciones prospectivas. Excepto que se requiera por ley de otra manera, Oramed no asume ninguna obligación de publicar las revisiones de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de los mismos o para reflejar la ocurrencia de eventos no previstos. Para una descripción más detallada de los riesgos e incertidumbres que afectan a Oramed, se hace referencia a los informes de Oramed presentados en su momento a la Comisión de Bolsa y Valores.

