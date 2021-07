COMUNICADO: Otsuka firma una colaboración de tres años con Holmusk

--Otsuka firma una colaboración de tres años con Holmusk para mejorar la salud digital y el análisis de datos para los programas globales de salud mental

PRINCETON, N.J., 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. ("Otsuka"), anuncia hoy que ha iniciado una colaboración de tres años con Holmusk Inc. ("Holmusk"), una compañía global de ciencia de datos y salud digital que está construyendo la mayor plataforma de evidencia del mundo real (RWE) para la salud del comportamiento.

Juntos, Otsuka y Holmusk trabajarán para impulsar una comprensión más profunda de las necesidades no cubiertas de los pacientes y los resultados del mundo real mediante el empleo de análisis propios e inteligencia artificial (IA) en múltiples fuentes de datos del mundo real. Estos conocimientos pueden aplicarse a toda la cartera de productos de Otsuka y tienen el potencial de mejorar la vida de los pacientes. La nueva colaboración, con un valor de hasta 4 millones de dólares estadounidenses anuales, supone una ampliación de la relación existente que comenzó con una exploración de los resultados del mundo real en la salud del comportamiento en 2020.

"Holmusk es un líder mundial en pruebas del mundo real y posee activos de datos distintivos para la salud del comportamiento. Esta colaboración refuerza las capacidades de Otsuka para atender a las personas que viven con enfermedades crónicas complejas", dijo el doctor Christoph Koenen, vicepresidente ejecutivo y director médico de Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. "Este es el siguiente paso en el viaje de Otsuka para utilizar la evidencia del mundo real para mejorar el desarrollo clínico con el objetivo de lograr mejores resultados para los pacientes. Estamos deseando trabajar juntos".

"Estamos encantados de colaborar con Otsuka", dijo Nawal Roy, fundador y consejero delegado de Holmusk. "Su compromiso y pasión por ayudar a los pacientes que sufren de mala salud conductual se alinea con nuestra misión. La experiencia que aportan para guiar estos esfuerzos asegura que estamos apuntando a las preguntas correctas y nos permite obtener el máximo de nuestros activos digitales y analíticos."

Como parte de la colaboración, la filial de Otsuka, Otsuka Pharmaceutical Europe Limited ("OPEL"), transfirió a Holmusk sus activos digitales de Otsuka Health Solutions (OHS) con sede en el Reino Unido. OHS mejora la prestación de servicios de salud mental a través del análisis predictivo.

"Otsuka sigue comprometida con el apoyo a la salud mental y esta colaboración asegura que estamos invirtiendo en el éxito futuro de Holmusk, que continuará mejorando la prestación de atención con los proveedores en el Reino Unido", dijo Sahil Kirpekar, M.D., jefe de Desarrollo de Negocios de Otsuka. Fraser Finance actuó como asesor de Otsuka para apoyar la transferencia de los activos de Otsuka Healthcare Solutions en el Reino Unido.

Acerca de Otsuka

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. es una empresa global de atención sanitaria con la filosofía corporativa "Otsuka - gente que crea nuevos productos para mejorar la salud en todo el mundo". Otsuka investiga, desarrolla, fabrica y comercializa productos innovadores, centrándose en productos farmacéuticos para satisfacer necesidades médicas no cubiertas y productos nutracéuticos para el mantenimiento de la salud cotidiana.

En el ámbito farmacéutico, Otsuka es líder en las desafiantes áreas de la salud mental, renal y cardiovascular, y cuenta con programas adicionales de investigación en oncología y en varias enfermedades poco tratadas, como la tuberculosis, un importante problema de salud pública mundial. Estos compromisos ilustran cómo Otsuka es una empresa de "gran aventura" en el fondo, que aplica un espíritu juvenil de creatividad en todo lo que hace.

Otsuka estableció su presencia en los Estados Unidos en 1973 y en la actualidad sus filiales estadounidenses incluyen Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. (OPDC) y Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (OAPI). Los 1.700 empleados de estas dos empresas en EE.UU. desarrollan y comercializan medicamentos en las áreas de salud mental, nefrología y cardiología, utilizando tecnología de vanguardia para satisfacer necesidades sanitarias no cubiertas.

OPDC y OAPI son filiales indirectas de Otsuka Pharmaceutical Company, Ltd., que es una filial de Otsuka Holdings Co., Ltd. con sede en Tokio, Japón. El grupo de empresas Otsuka empleaba a 47.000 personas en todo el mundo y tenía unas ventas consolidadas de aproximadamente 13.300 millones de dólares estadounidenses en 2020.

Todas las historias de Otsuka comienzan tomando el camino menos transitado. Obtenga más información sobre Otsuka en Estados Unidos en www.otsuka-us.com y conéctese con nosotros en LinkedIn y Twitter en @OtsukaUS. El sitio web global de Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. es www.otsuka.co.jp/en/.

Acerca deHolmusk

Holmusk tiene la misión de reinventar la salud del comportamiento y transformar vidas con pruebas del mundo real e innovación digital. Con sede en Singapur y Nueva York, Holmusk genera evidencia y construye soluciones digitales para avanzar en la investigación, la innovación y la atención de la salud del comportamiento.

NeuroBlu, el producto estrella de Holmusk, sintetiza los datos del mundo real (RWD) con herramientas analíticas sin fisuras, lo que permite a los usuarios crear perspectivas procesables que impulsan la transformación de la salud del comportamiento. NeuroBlu se nutre de un conjunto de datos clínicos de salud mental líder en la industria y en continuo crecimiento, con más de 20 años de datos sobre más de 560.000 pacientes y más de 20 millones de encuentros. Holmusk utiliza análisis avanzados propios para enriquecer los datos, con Procesamiento del Lenguaje Natural y modelos predictivos de enfermedades diseñados específicamente para la salud del comportamiento. Holmusk aumenta su oferta de datos y análisis con potentes soluciones digitales que mejoran el compromiso del paciente, apoyan la autogestión de la enfermedad y capturan los resultados informados por el paciente para guiar las decisiones clínicas y los análisis. Para más información, visite www.holmusk.com.