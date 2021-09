COMUNICADO: OverIT anuncia la escisión del grupo de ingeniería de Bain Capital y Neuberger Berman

-- OverIT anuncia la escisión del grupo de ingeniería de Bain Capital y Neuberger Berman y el nombramiento de Paolo Bergamo como nuevo consejero delegado

FIUME VENETO, Italia, 16 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- OverIT anunció hoy que, a partir de octubre, la empresa se separará del Grupo de Ingeniería y se convertirá en una entidad independiente controlada por Bain Capital y Neuberger Berman.

Además, Paolo Bergamo ha sido nombrado presidente y consejero delegado de OverIT. Antes de unirse a OverIT, Bergamo fue vicepresidente sénior de gestión de productos en Salesforce en San Francisco, California.

En su nuevo cargo, Bergamo dirigirá el equipo global, la estrategia de crecimiento y la visión de OverIT.

Bergamo tiene un profundo conocimiento de Field Service Management, con más de dos décadas de probada experiencia global en el sector del software. Dado su historial, Bergamo está en una posición ideal para liderar OverIT en su próxima fase de crecimiento como innovador y visionario.

"La escisión es el resultado de una asociación estratégica entre Neuberger Berman y Bain Capital, que tiene el objetivo de acelerar la internacionalización de OverIT y construir el líder global en software Field Service Management a través de mayores inversiones", dijo Piero Galli de Neuberger Berman.

"Cuando buscamos un nuevo consejero delegado para liderar el viaje de crecimiento de OverIT y alcanzar los ambiciosos objetivos que establecimos, queríamos a alguien que entendiera profundamente no solo la industria en la que opera OverIT, sino también la ambición de nuestros fondos y la cultura de una empresa global. Paolo tiene capacidades de liderazgo comprobadas y un historial de escalar negocios de tecnología; nos complace que se una para liderar la empresa en la siguiente fase de crecimiento", dijo Giovanni Camera de Bain Capital.

"Estoy encantado de unirme a OverIT en un período tan emocionante", dijo Bergamo. "Cuando Bain Capital y Neuberger Berman me propusieron el ambicioso proyecto de llevar OverIT, uno de los buques insignia de la tecnología Made in Italy, a la vanguardia internacional, sentí que no podía perder esta gran oportunidad. Tengo la ambición de hacer de OverIT un centro internacional para que los jóvenes talentos de la tecnología crezcan y liberen su potencial".

OverIT, respaldada por capital estadounidense con sede de desarrollo en Italia y oficina principal en EE. UU. en Miami, es una empresa multinacional con más de 20 años de experiencia internacional y transversal en Field Service Management. La firma es reconocida por las principales organizaciones de consultoría y asesoría a nivel mundial como un proveedor líder en las industrias de FSM, Gestión de fuerza de trabajo móvil y AR proporcionando a más de 300 clientes internacionales y 150.000 usuarios de Field Service conocimiento de procesos, funcionalidades innovadoras y tecnologías de vanguardia.

Bain Capital, LP es una de las firmas de inversión alternativas de activos múltiples privados líderes en el mundo que crea un impacto duradero para nuestros inversores, equipos, empresas y las comunidades en las que vivimos. Desde nuestra fundación en 1984, hemos aplicado nuestros conocimientos y experiencia para expandirnos orgánicamente en numerosas clases de activos, incluidos capital privado, crédito, capital público, capital de riesgo, bienes raíces y otras áreas estratégicas de enfoque. La firma tiene oficinas en cuatro continentes, más de 1.200 empleados y aproximadamente 140.000 millones de dólares en activos bajo administración. Para obtener más información, visite www.baincapital.com.

Neuberger Berman, fundada en 1939, es un administrador de inversiones privado, independiente y propiedad de los empleados. La firma administra una variedad de estrategias, que incluyen acciones, ingresos fijos, clases cuantitativas y de activos múltiples, capital privado, bienes raíces y fondos de cobertura, en nombre de instituciones, asesores e inversores individuales a nivel mundial. La firma administra 433.000 millones de dólares en activos de clientes al 30 de junio de 2021. NB Renaissance apoya a emprendedores ambiciosos y equipos de administración con el objetivo de crear empresas líderes en el mercado. Como parte de Neuberger Berman desde 2015, hoy NB Renaissance gestiona 2.000 millones de euros de compromisos de un grupo de inversores italianos e internacionales de alta calidad. NB Renaissance se invierte actualmente en 12 empresas, que incluyen algunas de las excelencias de las corporaciones italianas. NB Renaissance puede contar con un equipo de 20 profesionales de capital privado de Neuberger Berman en Italia, respaldado por la plataforma más amplia de capital privado de Neuberger Berman de más de 245 profesionales.

Carly Kroll, carly.kroll@overit.us, +1 847 867 2232

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1248583/OverIT_Logo.jpg