COMUNICADO: Pacientes españoles en estado grave, ya no tendrán que esperar para acceder a medicamentos nuevos

ÁMSTERDAM, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La demora en la aprobación de medicamentos cuesta vidas en España. Una gran cantidad de nuevos medicamentos se encuentran registrados en Estados Unidos antes de llegar a Europa, debido a que esto se efectúa por cada estado miembro de manera individual. En España, esto se realiza por la AEMPS. Una vez el registro se ha completado, tienen lugar las negociaciones por el costo. Estos procesos son largos y pueden incluso llegar a demorar años en Europa, tomando en cuenta que estos medicamentos pueden salvar vidas.

C. (34) de Sevilla, España, nació con fibrosis quística. Recientemente fue informado por su equipo médico acerca de una nueva compañía farmacéutica que ha puesto en marcha un programa de uso compasivo de un nuevo medicamento que suena muy prometedor. Sin embargo, los estrictos criterios de selección se basarán en un nivel específico de resultados del Test de la Función Pulmonar (TFP), por lo cual probablemente suponían que C. fuese excluido del este. Tras intentar acceder al medicamento a través de su sistema de salud, C. se dio cuenta de que aún no estaba disponible localmente. C. decidió entonces resolver el asunto por sí mismo y encontró una solución para acceder al medicamento que necesita, TheSocialMedwork [https://thesocialmedwork.com/].

TheSocialMedwork es una plataforma global online de pacientes,registrada en el Ministerio de Salud de La Haya. TheSocialMedwork apoya a los pacientes y a sus médicos para acceder a nuevos medicamentos desde el extranjero. Con un alcance global que abarca a más de 85 países, la plataforma utiliza regulaciones especiales que permiten a los pacientes y a sus médicos acceder a los medicamentos tan pronto como se registren en el extranjero. Desafortunadamente, estas regulaciones no son muy conocidas. Los médicos así como los políticos y los reguladores a menudo no están muy familiarizados con esto.

Romper las barreras geográficas que impiden el acceso a medicamentos que salvan vidas es más importante que nunca, ya que los pacientes españoles están pasando por un proceso de incertidumbre causado por una pandemia global. Con restricciones para viajar y pacientes expuestos a mayor riesgo, TheSocialMedwork ofrece acceso a medicamentos revolucionarios y asegura a los ciudadanos españoles que puedan tener acceso a medicamentos vitales, aprobados en el extranjero, sin necesidad de viajar.

"Cada paciente atendido por TheSocialMedwork ilumina los vacíos que hay para el acceso, para reguladores, fabricantes y el sistema sanitario local, contribuyendo finalmente a mejorar estos procesos para servir mejor a todos", dijo el consejero delegado y fundador de Sjaak Vink.

C. está contento. Ya no necesita esperar más. Será tratado por su equipo médico local con este nuevo y prometedor medicamento.

