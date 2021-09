COMUNICADO: Pactum gana la prestigiosa Digital Procurement World 2021 Startup Competition

--Pactum, el creador de la tecnología de negociación autónoma, gana la prestigiosa Digital Procurement World 2021 Startup Competition

El sector de la contratación reconoce a Pactum como un creador de categorías que ayuda a las mayores marcas del mundo a desbloquear nuevos valores netos millonarios

SAN FRANCISCO, 20 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Pactum, el creador de las negociaciones autónomas, ha ganado en la categoría de Automatización y Eficiencia en la edición de este año de la Digital Procurement World's DEMO Startup Competition. Este prestigioso premio reconoce a las empresas emergentes que impulsan la transformación digital de las compras y generan el mayor retorno de la inversión para las organizaciones de todo el mundo.

Al comentar el premio de Pactum, el jurado de DEMO 2021 destacó que "la visión de Pactum es automatizar las negociaciones con los proveedores para los gastos finales, que son uno de los procesos centrales de las compras y a menudo consumen mucho tiempo, al tiempo que añaden poco valor a la empresa. No sólo están liberando un tiempo valioso al automatizar el proceso, sino que también están construyendo una sólida base de datos que puede utilizarse para optimizar aún más los futuros procesos de negociación".

"La mayor parte de la inversión de las empresas se destina a negociar con un pequeño grupo de sus proveedores. Esto significa que alrededor del 80% de los proveedores de las empresas no se gestionan, dejando dinero sobre la mesa", afirma Kaspar Korjus, director de producto y cofundador de Pactum. El gasto de cola, especialmente cuando se trata de grandes proveedores, requiere mucho tiempo y trabajo, lo que lleva a muchos profesionales de las compras a concluir que intentar optimizar este gasto no merece la pena. Para una empresa media de la lista Fortune 500, esto significa 240 millones de dólares bloqueados en acuerdos de larga cola ineficientes que a menudo no se gestionan. Pactum cambia eso.

Nuestras negociaciones autónomas se basan en modelos matemáticos avanzados y en la ciencia cognitiva, y están diseñadas para llegar a acuerdos óptimos para ambas partes en cuestión de minutos, lo que permite alcanzar un potencial de ahorro del 5-15% en esta categoría de gasto[1].

En la actualidad, Pactum permite a empresas como Walmart, uno de los diez mayores bancos del mundo, un fabricante de electrodomésticos de la lista Fortune 200, una marca de logística de primer orden y otros líderes del sector de la venta al por menor, los bienes de consumo envasados, la logística, la industria, los servicios financieros y la automoción, crear entre 2 y 11 millones de dólares de nuevo valor por cada 100 millones de dólares de gasto a medida. Algunas de estas empresas ya están viendo ganancias de hasta el 6,5% en la rentabilidad de cada acuerdo con proveedores que Pactum negocia en su nombre.

"Creemos que la estrategia debe ser impulsada por los seres humanos, mientras que las máquinas se encargan de la implementación, por lo que hemos creado una tecnología completamente nueva, las negociaciones autónomas. Este premio es un testimonio de la forma en que Pactum trabaja con líderes mundiales de la industria como Walmart para automatizar el proceso de negociación de sus proveedores de principio a fin, de modo que puedan liberar ese valor oculto sin ningún esfuerzo humano", añadió Kaspar.

Nuestra solución está diseñada para encajar fácilmente en la estrategia y la pila tecnológica de nuestros clientes, lo que les permite mantenerse a la vanguardia de la innovación al tiempo que acelera su tiempo de valor". "Las negociaciones autónomas de Pactum ayudan a los profesionales de compras a automatizar y agilizar los procesos repetitivos y las tareas manuales para aumentar la eficiencia, mejorar la precisión y crear valor", destacó Matthias Gutzmann, fundador de Digital Procurement World (DPW).

Los equipos de aprovisionamiento pueden aprovechar esta tecnología de nueva creación y utilizar las negociaciones autónomas para transformar lo que antes era un reto inevitable en una fuente de nuevo valor para su empresa.

