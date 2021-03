COMUNICADO: A partir del 20 de marzo se muestran ocho obras de artistas de manga en el Kansai Airport (2)

Nació en la prefectura de Yamaguchi en el año 1974. Su serie de manga titulada "Mushishi" (título del libro: "The Light of the Eyelid") ganó el Gran Premio en el Afternoon Four Seasons Award en 1998 y debutó en publicaciones comerciales. "Mushishi" pasó a ser un anime en 2005 y una película en el año 2007. Sus obras se distinguen por mostrar un mundo nostálgico, y en ciertos aspectos doloroso, además de mostrar un estilo lírico que no se aleja de la representación mundana y delicada de lo inexplicable en ese escenario indicado. "Mushishi" se hizo con el Premio a la Excelencia en la 7th Japan Media Arts Festival Manga Division y el 30th Kodansha Manga Award en la División General. Sus obras destacadas muestran "Mushishi" (Kodansha Ltd.), "Suiiki" (Kodansha Ltd.) y "Neko ga Nishimukya" (Kodansha Ltd.).

"The Crafts Route" - Fukui, east Lake Biwa, and MieYAMADA Yoshihiro

Nació en la prefectura de Niigata en 1968. En el año 1987, debutó como artista de manga mientras que seguía en universidad gracias a la publicación semanal entonces titulada, "Comic Morning" con el manga, "Taisho Yaro", que fue galardonado con el Chiba Tetsuya Prize by Kodansha Ltd. Hasta el día de hoy, continúa retrata de forma continuada al "pueblo japonés". Sus personajes distintivos que poseen un fuerte destino e historias de naturaleza dramática muy original han conseguido un apoyo sólido que sirve para ir más allá de los géneros. Sus trabajos más representativos incluyen "Decathlon" (Shogakukan Inc.), "Dokyo-Boshi" (Shogakukan Inc. y Kodansha Ltd.), "Giant" (Kodansha Ltd.) y "Hyouge Mono" (Kodansha Ltd.). Ganó el Premio a la Excelencia en la 13th Japan Media Arts Festival Manga Division y el Gran Premio en el 14th Tezuka Osamu Cultural Prize por su manga, "Hyouge Mono". Actualmente, su trabajo serializado "Bokyo Taro" (del año 2019) aparece en la publicación semanal titulada "Morning".

"The Mythology Route" - Ise and NaraYASUHIKO Yoshikazu

Nació en Hokkaido en el año 1947, trabajando primero como animador desde 1970. YASUHIKO participó en obras como "Space Battleship Yamato" (1974), "Brave Raideen" (1976) e "Invincible Super Man Zambot 3" (1977). En "Mobile Suit Gundam" (1979), desempeñó un papel destacado en lo que respecta a la creación de la animación, sirviendo como director de animación y encargándose del diseño de personajes. Después, comenzó a trabajar a tiempo completo como artista de manga a partir del año 1989. Ha estado involucrado en muchos proyectos gracias a un tema histórico, pasando a desarrollar desde obras basadas en la historia antigua y mitología de Japón hasta obras basadas en la historia moderna de Japón. Ganó el Premio a la Excelencia en el 19th Japan Cartoonists Association Award por "Namuji", y el Premio a la Excelencia en la División de Manga del 4th Japan Media Arts Festival Manga Division por "Oudo no Inu". "Mobile Suit Gundam: The Origin" ganó el 43rd Seiun Award (Best Comic).

"The Artisans' Route" - Harima YOKOYAMA Yuichi

Se trata de una artista y artista de manga. Nació en la prefectura de Miyazaki en el año 1967. YOKOYAMA se graduó por medio del Departamento de Pintura de la Musashino Art University. Debutó en 2004 por medio del libro titulado "New Engineering". El manga de YOKOYAMA, denominado neo-manga, no contiene un desarrollo claro de la historia. Hay varios personajes que son los que llevan a cabo representaciones de acciones hostiles y que están desprovistas de objetivos entendidos, además de contar con objetos misteriosos que se mueven y se transforman para expresar todo el paso del tiempo. Dentro de sus obras con más representación se incluyen "Travel", "NIWA", "Baby Boom" y "World Map Room". También se trata de un artista que ha realizado numerosas exposiciones privadas en Japón y en el extranjero. Su manga titulado "Baby Boom" consiguió una selección del jurado en la 14th Japan Media Arts Festival Manga Division.

Acerca de CULTURE GATE to JAPANA partir de febrero de 2021, la Agency for Cultural Affairs, Gobierno de Japón, lanzó un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN" ("Puerta de entrada cultural a Japón"). Con exposiciones en siete aeropuertos de Japón y en la terminal internacional de cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las artes mediáticas exhiben obras inspiradas en la cultura única de cada zona, con el objetivo de comunicar los diversos atractivos de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han dificultado conocer a nuevas personas y descubrir personalmente nuevas culturas. Sin embargo, eso no debe interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir ofreciendo a las personas de todo el mundo la misma sensación de asombro y alegría que se siente al descubrir una nueva cultura.

Organizador: Agency for Cultural Affairs, Gobierno de JapónPágina web oficial: https://culture-gate.jp/ [https://culture-gate.jp/]

