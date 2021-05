COMUNICADO: PENTAX Medical Europa lanzará un broncoscopio de un solo uso

PulmoONE obtiene el marcado CE, que ofrece a los médicos una solución avanzada al ampliar las aplicaciones clínicas más allá de los alcances desechables estándar en el cuidado pulmonar

TOKYO, 26 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- PENTAX Medical Europa, una empresa líder en el campo de la endoscopia, ha obtenido el marcado CE para su nuevo broncoscopio de un solo uso: PulmoONE. Este producto innovador brinda atención de alta calidad sin comprometer la atención pulmonar. PulmoONE es un broncoscopio de un solo uso con una potencia de succión superior y una calidad de imagen HD.

Atención de alta calidad sin compromiso

PulmoONE ofrece esterilidad con una visualización HD impresionante, ampliando las aplicaciones clínicas más allá del alcance desechable estándar. Un gran canal de trabajo que proporciona hasta un 50% más de potencia de succión para una atención rápida y eficiente del paciente.

Ergonomía incomparable

Diseñado para imitar la ergonomía de un endoscopio reutilizable, el PulmoONE ofrece un manejo cómodo del endoscopio y el mejor ángulo de la punta de su clase que no requiere cambios en la técnica del médico. Tanto la maniobrabilidad como la inserción del dispositivo son fáciles e intuitivas, lo que crea una perfecta experiencia de usuario.

Proceso de trabajo simplificado

Los osciloscopios envasados de forma estéril están listos para usar en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que permite una atención más rápida a los pacientes más vulnerables. Los osciloscopios de un solo uso eliminan los tiempos de espera entre procedimientos, lo que simplifica el proceso de trabajo general y el rendimiento del paciente.

Según comenta Wolfgang Mayer, Jefe de Investigación y Desarrollo de PENTAX Medical EMEA, "El broncoscopio de un solo uso se desarrolló en estrecha colaboración con los médicos para ofrecerles una solución basada en sus necesidades. Como parte de nuestro programa Triple Aim, mejoramos continuamente los resultados de los pacientes al ofrecer soluciones basadas en evidencia".

Se espera que el nuevo broncoscopio de un solo uso esté disponible para uso clínico el 1 de agosto de 2021, y el lanzamiento comercial completo se anunciará en una fecha posterior.

Rainer Burkard, director ejecutivo de PENTAX Medical EMEA y director comercial de AMERICAS, explica: "En PENTAX Medical estamos comprometidos con el abordaje de los desafíos de higiene de los dispositivos médicos innovando continuamente los productos, optimizando los procesos e integrando los comentarios del mercado. Nuestros principales objetivos son minimizar el riesgo de infección, mejorar los resultados clínicos y mejorar la experiencia del profesional y la productividad de la atención médica dentro de la endoscopia. Estamos orgullosos de que nuestra cartera, ahora, incluya un broncoscopio de un solo uso para mejorar la prevención de infecciones sin comprometer la atención pulmonar de alta calidad".

Acerca de Pentax Medical

PENTAX Medical is a division of HOYA Group. The company's mission is to improve the standard of patient care and quality of healthcare delivery by providing the best endoscopic products and services with a focus on QUALITY, CLINICALLY RELEVANT INNOVATION, and SIMPLICITY.

Con sede en Japón, PENTAX Medical proporciona dispositivos y soluciones de imágenes endoscópicas a la comunidad médica global. PENTAX Medical tiene un enfoque mundial y una fuerte presencia en I + D, ventas regionales, servicio e instalaciones en múltiples regiones alrededor del mundo.

El programa Triple Aim de PENTAX Medical se esfuerza por cumplir con el compromiso de apoyar a sus clientes y los objetivos más amplios de su organización de atención médica a través de una asociación transparente proporcionando soluciones de la más alta calidad para ayudarles a alcanzar sus metas. Permitir que los clientes mejoren los resultados de los pacientes al ofrecer soluciones basadas en evidencia a lo largo de la atención continua, dedicadas a sus necesidades. Desde el cribado hasta la terapia con total escalabilidad. Asegurar valores apoyando a los clientes para mejorar su eficiencia y minimizar sus costes de atención médica. Enriqueciendo la experiencia del paciente y del proveedor al capacitar a cada miembro del equipo de atención para lograr resultados óptimos a través de productos, educación y soporte. Para obtener más información, visite: www.pentaxmedical.com.

Acerca de HOYA

Fundada en 1941 en Tokio, Japón, HOYA Corporation es una compañía internacional de tecnología y tecnología médica, así como un proveedor líder de productos innovadores de alta tecnología y médicos. HOYA participa en los sectores de atención sanitaria y de informática, ofreciendo lentes oftálmicas, endoscopios médicos, lentes intraoculares, lentes ópticas y componentes clave para dispositivos de semiconducción, paneles LCD y unidades de disco duro. Con más de 150 oficinas y filiales en el mundo, HOYA actualmente cuenta con una plantilla multinacional de 37.000 personas. Para más información, visite http://www.hoya.com.

