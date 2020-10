COMUNICADO: Lo pequeño es grande. La TAICCA se une a la 2020 Frankfurt Book Fair de forma online

TAIPEI, 16 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Incluso con la pandemia, la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) no se ha perdido su oportunidad de promocionar el contenido de Taiwán con sus elementos culturales únicos. Del 14 al 18 de octubre, la TAICCA se unirá a la Frankfurt Book Fair, el mayor evento mundial en la industria de la edición, en su edición celebrada de forma online debido a la pandemia de la COVID-19, organizando una serie de actividades online, eventos y actuaciones para los editores profesionales y el público mundial.

https://mma.prnewswire.com/media/1313275/TAICCA_Joins_2020_Frankfurt_Book_Fair.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1313275/TAICCA_Joins_2020_Frankfurt_Book_Fair.jpg]

La TAICCA utiliza el tema de este año "Small is Big!" para celebrar la diversidad de la isla con Buchmesse. Asociándose con THE ARTS+, la TAICCA presenta un foro online, "Little Stories, Big Economics", para debatir sobre las historias entre los medios y explorar el tema con BOOKFEST Digital para demostrar la adaptación IP de los medios cruzados. La TAICCA hospedará además la TAIWAN Night Online para presentar el contenido cultural impresionante de Taiwán por medio de unas actuaciones sorprendentes desde el punto de vista visual y del sonido. Está disponible además un catálogo online para promocionar las obras publicadas y encajarlas con las de los editores internacionales.

Comentando el tema de este año, el director general de la TAICCA, Ching-Fang HU, explicó: "Cualquier buena obra literaria comienza con una pequeña idea, de la misma forma que los grandes cambios comienzan con una persona. Taiwán puede que sea pequeño, pero lo suficientemente impresionante como para hacer avanzar al mundo. Dentro de la era multimedia de la alta tecnología, este antiguo poder de la publicación literaria sigue siendo el centro de la civilización. La TAICCA ha recibido el honor de ayudar a la industria de la edición de Taiwán para hacer que crezca en los mercados internacionales, a la vez que crea una marca cultural e influye a nivel mundial en Taiwán".

La industria de la edición de Taiwán lleva tiempo siendo una baliza del mundo de habla china en lo que respecta a la calidad, cantidad y diversidad. Tras hacerse con el Taiwan Pavilion en la Frankfurt Book Fair desde el "Ministerio de Cultura", la TAICCA ha restaurado la edición online del Taiwan Pavilion para los compradores internacionales y profesionales y conseguir que sean testigos de las publicaciones más impresionantes.

https://mma.prnewswire.com/media/1313273/THE_ARTS__online_forum_Little_Stories__Big_Economics.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1313273/THE_ARTS__online_forum_Little_Stories__Big_Economics.jpg]

El foro THE ARTS+ online titulado "Little Stories, Big Economics: The Way of Taiwanese Stories Growing into All Forms" contará con la presencia del editor jefe de Linking Publishing, Feng-En TU, e invitará a Beatrice STAUFFER de THE ARTS+ y al fundador de la Grayhawk Agency, Gray TAN, a debatir sobre las estrategias y mejores prácticas para conseguir una adaptación IP de medios cruzados en Taiwán y Europa, además de sobre las tendencias de la industria en la era de la post-pandemia con el director general de la TAICCA, HU.

En la plataforma digital BOOKFEST, la TAICCA mostrará dos adaptaciones IP de medios cruzados para promocionar la alineación del Taiwan Pavilion, incluyendo la adaptación de impresión para rendimiento, "The Testimony in Salted Rain", y la adaptación de impresión para sonido, "Theatre of Voice: Four Stories From Taiwan".

"The Testimony in Salted Rain" es la adaptación de la novela gráfica biográfica "Son of Formosa", que lleva a la vida la era de la ley marital de Taiwán con monólogos, actuaciones en el teatro, mascotas y elementos de imagen.

https://mma.prnewswire.com/media/1313274/BOOKFEST_digital_platform_showcase_The_Testimony_in_Salted_Rain.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1313274/BOOKFEST_digital_platform_showcase_The_Testimony_in_Salted_Rain.jpg]

"Theatre of Voice: Four Stories From Taiwan" revoca la herencia rica de la isla de otra forma, invitando a los creadores a leer frente a una audiencia en chino, taiwanés, francés y alemán para crear una nueva experiencia de lectura con la armonía de los elementos sonoros y visuales.

Para dirigirse a los profesionales IP de la edición internacional, la TAICCA invita a los visitantes internacionales a TAIWAN Night Online, incluyendo el escritor y crítico de música y cine, Hsin MA, el agente experto en copyright, Gray TAN, y al autor Ta-Wei CHI a hablar acerca de las ediciones IP de Taiwán desde la iniciativa Books from Taiwan. El show destaca las publicaciones con las características taiwanesas en géneros como wuxia, suspense y naturaleza. Junto a la música de guqin (instrumento de cuerda tradicional), piano e instrumentos indígenas, esta presentación audiovisual única seguro que captará a los editores internacionales.

Además del Taiwan Pavilion de forma online, la TAICCA produce también un catálogo online en el que consolida la IP de Taiwán por medio del envío abierto y suministro de los servicios de traducción en ingles para editores y la mejora de los procesos para los compradores internacionales en la búsqueda de sus IPs deseadas. La TAICCA produce además seis anuncios animados para publicaciones selectas y para mejorar el reconocimiento de marca visual general, desbloqueando la imaginación ilimitada de las obras literales.

Para la Frankfurt Book Fair de este año, se van a incluir más de 300 títulos en el Taiwan Pavilion de forma online y en su catálogo internacional. Si desea más información visite los siguientes enlaces.

Online Taiwan Pavilion: http://taiwan-fbf2020.taicca.tw [http://taiwan-fbf2020.taicca.tw/]

Online International Catalog: http://publication.taicca.tw [http://publication.taicca.tw/]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1313275/TAICCA_Joins_2020_Frankfurt_Book_Fair.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1313275/TAICCA_Joins_2020_Frankfurt_Book_Fair.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1313273/THE_ARTS__online_forum_Little_Stories__Big_Economics.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1313273/THE_ARTS__online_forum_Little_Stories__Big_Economics.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1313274/BOOKFEST_digital_platform_showcase_The_Testimony_in_Salted_Rain.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1313274/BOOKFEST_digital_platform_showcase_The_Testimony_in_Salted_Rain.jpg]

