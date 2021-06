COMUNICADO: Perfect World será pionero en la cultura digital y el sector creativo en colaboración con socios

WUXI, China, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Perfect World Investment & Holding Group (Perfect World) celebró una conferencia de cooperación en la ciudad de Wuxi y firmó acuerdos de cooperación estratégica con siete empresas e instituciones de diferentes campos el 3 de junio.

Como grupo de entretenimiento líder en el mundo, Perfect World propuso la estrategia de "pensamiento creativo", con el objetivo de romper la barrera del mundo real y el mundo virtual, y combinar nuevos tipos de juegos con industrias tradicionales para potenciar el desarrollo de las industrias tradicionales y promover la actualización digital de las industrias tradicionales también.

Bajo la estrategia "Pensamiento creativo", Perfect World ha logrado importantes logros en su cooperación con empresas e instituciones, como la implantación de escenas de la Feria de Linternas Qinhuai del Templo de Confucio de Nanjing en su famoso juego "Zhuxian" y la colaboración entre su juego móvil Chronicle of Infinity y la famosa marca deportiva Peak.

El consejero delegado de Perfect World, el doctor Robert H. Xiao, comentó en la conferencia que después de todos los casos exitosos, Perfect World ha tenido más confianza en la cooperación cruzada entre la industria de la cultura digital y las industrias tradicionales. Prometió que Perfect World seguirá explorando para establecer una cadena de valor que empodere a las industrias tradicionales e incube más tipos nuevos de contenido cultural, productos y modelos comerciales.

En su colaboración con el lugar escénico de Nianhuawan en Wuxi, Perfect World gamificó los lugares escénicos y brindó a los turistas una experiencia inmersiva al combinar el lugar escénico y el mundo digital. La medida ayuda al lugar escénico a pasar de una economía basada en servicios a una economía de experiencias.

En su colaboración con el lugar escénico de Nianhuawan en Wuxi, Perfect World gamificó los lugares escénicos y brindó a los turistas una experiencia inmersiva al combinar el lugar escénico y el mundo digital. La medida ayuda al lugar escénico a pasar de una economía basada en servicios a una economía de experiencias.

"No solo exploraremos campos subdivididos con socios, sino que también trabajaremos como un puente para promover la cooperación cruzada entre empresas en varios campos, a fin de lograr un desarrollo común", explicó el doctor Xiao. "Y esperamos unirnos con nuestros socios para desbloquear una nueva pista en esta 'producción experimental' de la industria de la cultura que enfrenta el futuro", añadió.

Perfect World adaptará un conjunto completo de soluciones y planes para los productos de los socios de actualización digital en función de sus requisitos. Por ejemplo, en su cooperación con el Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghai, Perfect World desarrollará un juego para convertir el complicado conocimiento científico en visiones para ayudar a los lectores a comprender el conocimiento científico. El Grupo también mantendrá una cooperación en profundidad con la Asociación de Publicaciones Digitales y Audio-vídeo de China en el campo de la educación y la formación profesional, como el cultivo de talentos en los e-sports.

El departamento de cultura del distrito Dongcheng de Beijing, People's Cultural Tourism of People's Daily, un instituto cultural y creativo afiliado a la Universidad de Tsinghua, Beijing Dongsheng Bozhan Cloud Computing Technology Co., Ltd. y el lugar escénico de Nianhuawan, también firmaron acuerdos de cooperación estratégica con Perfect World. en la conferencia de cooperación de marca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531667/20210608130617.jpg