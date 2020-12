COMUNICADO: PharmaEngine, Inc. y Sentinel Oncology Limited llegan a un acuerdo de colaboración exclusivo

- PharmaEngine, Inc. y Sentinel Oncology Limited llegan a un acuerdo de colaboración exclusivo y acuerdo de licencia para SOL-578, un inhibidor Chk1 TAIPEI, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- PharmaEngine, Inc. (TWO: 4162) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo de colaboración y licencia con Sentinel Oncology Limited, con sede en Reino Unido, para el desarrollo de un nuevo fármaco avanzado de SOL-578, un inhibidor de quinasa checkpoint 1 (Chk1), bajo el cual PharmaEngine prestará fondos a IND para permitir estudios para SOL-578.

PharmaEngine, Inc. y Sentinel Oncology Limited llegan a un acuerdo de colaboración exclusivo y acuerdo de licencia para SOL-578, un inhibidor Chk1 TAIPEI, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- PharmaEngine, Inc. (TWO: 4162) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo de colaboración y licencia con Sentinel Oncology Limited, con sede en Reino Unido, para el desarrollo de un nuevo fármaco avanzado de SOL-578, un inhibidor de quinasa checkpoint 1 (Chk1), bajo el cual PharmaEngine prestará fondos a IND para permitir estudios para SOL-578. Sentinel Oncology Limited es una compañía de descubrimiento de fármacos apasionada por el desarrollo de nuevos productos terapéuticos para tratar a los pacientes de cáncer que en la actualidad no cuentan con necesidades médicas completadas. La misión de la compañía es aumentar la supervivencia y mejorar los resultados de los pacientes con cáncer con tumores CNS. SOL-578 es un inhibidor de quinasa checkpoint 1 (Chk1) la mejor de su clase que cuenta con selectividad y biodisponibilidad oral destinada a la red DNA Damage Response (DDR). Según los términos del acuerdo, Sentinel Oncology recibirá un pago exclusivo, y PharmaEngine conseguirá una opción para recibir los derechos exclusivos de desarrollo y comercialización mundial de SOL-578. En el caso de que PharmaEngine complete los estudios de permiso de IND y ejerciten su opción, Sentinel Oncology podrá recibir un pago anticipado y pagos de hito de desarrollo además de los royalties basados en las ventas netas mundiales futuras de SOL-578. "Estamos encantados de colaborar con Sentinel Oncology Limited para activar el desarrollo de SOL-578", indicó Yufang Hu, Ph.D., director general y consejero delegado de PharmaEngine, Inc. "Nos atrajo la función dual de SOL-578 en dirigir la señalización DDR y ejes de regulación de ciclo de células en el cáncer. Creemos que PharmaEngine pueden acelerar el desarrollo de este producto basado en nuestra experiencia de éxito con un irinotecan liposomal, Onivyde®". Acerca de SOL-578 SOL--578 es un inhibidor de quinasa checkpoint 1 (Chk1) la mejor de su clase que cuenta con una bio-disponibilidad oral y selectiva dirigida a la red de respuesta de daño de ADN (DDR). Las quinasas checkpoint desarrollan un papel vital en la respuesta celular para el daño del ADN, Los inhibidores Chk1 potencial los efectos dañinos del ADN de las terapias citotóxicas y/o promueven los niveles elevados de replicación de estrés, llevando a la muerte de las células tumorales. SOL-578 ha demostrado una actividad de agente único en modelos de cáncer preclínicos con elevados niveles de replicación de estrés. Acerca de PharmaEngine (TWO: 4162) PharmaEngine, Inc. es una compañía de oncología en fase comercial con sede en Taipei. Los principales proyectos de PharmaEngine son: ONIVYDE ha recibido autorizaciones de marketing en más de 40 países de todo el mundo para el tratamiento del cáncer de páncreas metastático en pacientes que han progresado con gemcitabina. Si desea más información visite la página web de PharmaEngine en http://www.pharmaengine.com. Acerca de Sentinel Oncology Limited La visión de Sentinel Oncology Limited es la de establecerse a sí mismo como líder dentro del campo de la neuro-oncología. Descubra más visitando la página web de Sentinel Oncology en http://www.sentineloncology.com.