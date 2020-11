COMUNICADO: Plasman Group anuncia nuevo nombre de marca global

WINDSOR, ON, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El líder de automóviles y fabricación Plasman Group ha anunciado que ahora será conocido únicamente como Plasman(TM) en los mercados de automóvil, consumo y médico. Con una rica historia que se remonta a más de 40 años, el cambio refleja el crecimiento de la empresa desde una tienda de herramientas para dos personas hasta convertirse en un líder mundial de la industria. Plasman(TM) es un proveedor clave de acabado exterior, parachoques/fascia, sistemas interiores y subcomponentes para las principales marcas automotrices OEM, y es un desarrollador importante en el mercado de bienes de consumo especializado en moldeo de precisión. Recientemente, la Compañía se diversificó aún más en la industria de dispositivos médicos y biotecnología.

Los nombres de las divisiones anteriores, incluyendo A-Brite Plating, A.P. Plasman, Build-A-Mold, Plastal y Thermotech, ahora se unirán bajo una marca global. Marca un hito emocionante para la compañía, como explica el consejero delegado de Plasman, David Wiskel. "No se trata sólo del cambio de nombre, sino de una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que nuestra historia nos ha brindado y todo lo que aspiramos a llegar a ser. En los más de 16 años que he sido consejero delegado, Plasman no ha dejado de crecer. Es un momento emocionante para mí personalmente, todo nuestro equipo y cada uno de los clientes a los que servimos".

Plasman introdujo recientemente Omniluxe(TM) a su lista de ofertas de productos, dedicando una nueva fábrica en Gotemburgo, Suecia a su producción en masa para fabricantes de automóviles. Omniluxe es una alternativa cromada que cumple con las más estrictas pautas medioambientales. Su flexibilidad da a los diseñadores la libertad de crear formas complejas. Con un sinfín de opciones de brillo y amplias posibilidades de combinación de colores, Omniluxe es duradero y respetuoso con el medio ambiente sin comprometer la belleza. También puede reducir el ruido, la vibración y la dureza en una variedad de aplicaciones.

Productos respetuosos con el medio ambiente como Omniluxe son una parte clave del compromiso de Plasman con la sostenibilidad. A través de asociaciones con clientes, proveedores y miembros del equipo, han creado un plan para trabajar colectivamente hacia un futuro mejor y más sostenible para todos. "Evaluamos cuidadosamente cómo trabajamos y vemos el futuro", explicó David Wiskel. "Aceptamos los desafíos de sostenibilidad como oportunidades para innovar y mejorar continuamente el diseño de nuestros productos."

Acerca de Plasman:Plasman opera en 9 países con más de 4000 empleados. Nuestro talentoso y diverso equipo adopta la colaboración, ofrece soluciones y asume la propiedad de nuestras responsabilidades ambientales. Como One Driving Force(TM), operamos a nivel mundial para satisfacer sus necesidades. Desde el diseño hasta la entrega, proporcionamos la parte perfecta, donde y cuando la necesite, en todo el mundo todos los días.

Plasman tiene su sede en Windsor, Ontario, Canadá y es propiedad de Insight Equity, Dallas Texas.

