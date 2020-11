El complejo de oficinas [email protected] , promovido por Barcelonesa de Inmuebles, genera gran demanda para albergar a empresas referentes dado que es el único proyecto del mundo en conseguir la puntuación más elevada dentro del programa LEED Green Building, del U.S. Green Building Council. La promotora Barcelonesa de Inmuebles invirtió alrededor de 70 millones de euros en el proyecto [email protected] , el complejo de oficinas de la promotora Barcelonesa de Inmuebles, mantiene una tasa del 100% de ocupación a pesar de la crisis del Covid-19. Esto es posible gracias, entre otras cosas, a que sigue siendo el complejo de oficinas más eficiente del mundo tras conseguir la puntación más elevada dentro del programa LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Green Building, creado y gestionado por el U.S. Green Building Council.