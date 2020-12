COMUNICADO: Plume lanza el HomePass en Bélgica como oferta directa al cliente

-- Basándose en una alianza de éxito con VOO, el HomePass ofrece a los consumidores belgas funciones como conectividad de tipo flawless, protección de dispositivos, controles parentales, concienciación del movimiento y más. --

BRUSELAS, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Plume, el pionero en servicios smart home personalizados, anunció hoy la disponibilidad de su servicio smart home HomePass para todos los hogares belgas. En un momento en el que muchas personas están trabajando o estudiando desde casa, una conexión WiFi consistente y segura es más importante que nunca. HomePass trabaja con su servicio de Internet existente para ofrecer WiFi fiable y auto-optimizado en cada habitación de la casa, junto con una ciberseguridad integrada para todos los dispositivos conectados, controles parentales avanzados, acceso de invitados seguro y personalizado y concienciación de movimiento.

Esta no es la primera introducción de HomePass a Bélgica. VOO, un proveedor líder de servicios por cable de banda ancha, previamente lanzó el servicio HomePass bajo la marca VOO WiFi Plus en noviembre de 2019. Para gestionar mejor la creciente demanda para el servicio, VOO dirigirá ahora a sus clientes para suscribirse directamente a HomePass by Plume. Los suscriptores de VOO que quieran registrarse recibirán una tarifa especial de 79 euros en SuperPods adicionales. Los clientes actuales de VOO WiFi Plus seguirán disfrutando del servicio HomePass a su cuota de suscripción actual, y ahora tienen la capacidad de expandir sus redes home con SuperPods adicionales.

"Plume ha sido un socio fantástico en la entrega de servicios WiFi para todo el hogar a miles de suscriptores de VOO, manteniendo completamente nuestro liderazgo en conectividad", dijo Cristina Zanchi, directora comercial de VOO. "Estamos encantados de que los clientes VOO sigan recibiendo un excelente servicio desde HomePass by Plume mientras expande todo el mercado belga".

El servicio está habilitado por la app HomePass altamente calificada y el bonito hardware SuperPod tribanda. La app HomePass le pone al mando, dándole la capacidad de realizar pruebas de velocidad, pausar Internet, filtrar contenido inapropiado y seguir el movimiento inesperado en la casa. Los residentes belgas pueden iniciarse con la suscripción anual a HomePass por 99 euros, que incluye un SuperPod. Otros SuperPods cuestan 99 euros cada uno.

"Estamos encantados de expandir la presencia de HomePass para todos en Bélgica, tras una alianza de éxito con VOO este año pasado", dijo Christian Constant, vicepresidente de Directo al cliente en Plume. "Creemos que cada hogar merece una WiFi segura y fiable. Y con HomePass bloqueando una media de 330 amenazas de seguridad por hogar en el último mes, la capa de protección añadida es crítica".

Acerca de VOOCon una serie de soluciones de ocio y comunicación, VOO ofrece Internet de banda ancha (400 Mbps), televisión digital, servicios de línea y móviles a clientes en Wallonia y Bruselas. Gracias a la calidad de su red híbrida, VOO permite a sus clientes disfrutar de una experiencia digital única que es sencilla y adaptada a sus necesidades. Para clientes residenciales y empresariales. www.voo.be [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006672-1&h=2765640603&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006672-1%26h%3D257412103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.voo.be%252Ffr%26a%3Dwww.voo.be&a=www.voo.be]

Acerca de Plume®

Plume es el creador de la primera plataforma de gestión de experiencia de consumo (CEM) del mundo impulsada por OpenSync(TM), que permite la conservación y entrega de nuevos servicios smart home rápidamente y a una escala masiva. Esto permite a los proveedores de servicios ofrecer a sus suscriptores una experiencia de smart home personalizada y en evolución mientras obtiene una visibilidad accionable y sin precedentes de las necesidades de cada hogar y dispositivo.

Visite www.plume.com/be/homepass [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006672-1&h=3473773931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006672-1%26h%3D25140549%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252Fbe%252Fhomepass%26a%3Dwww.plume.com%252Fbe%252Fhomepass&a=www.plume.com%2Fbe%2Fhomepass].

Plume, OpenSync, y HomePass son marcas comerciales o registradas de Plume Design, Inc.

