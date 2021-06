COMUNICADO: Poda lanza una distribución piloto con las grandes tabacaleras

VANCOUVER, BC, 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. ("Poda Lifestyle" o "la compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) se complace en anunciar que ha firmado una carta de intención vinculante con Shenzhen ESON Technology Co. Ltd. ("ESON") con el objetivo de poner en marcha un acuerdo de desarrollo conjunto (el "JDA"), por medio del cual PODA se unirá a la red de distribución de ESON que ya existe en Europa y Asia, donde ESON ya comercializa más de 50 millones de unidades cada mes. PODA ha desarrollado y patentado una plataforma única de calor sin quemar ("HNB") ("PODA IP") mientras que ESON ha desarrollado una mezcla patentada de productos sin tabaco ("ESON IP") que en la actualidad comercializa por medio de la marca NEAFS.

"Nos emociona enormemente el hecho de asociarnos con ESON, reconocido como uno de los principales fabricantes de dispositivos de cigarrillos electrónicos, y más recientemente, como uno de los líderes mundiales en productos sin tabaco para calentar y no quemar", afirmó Ryan Selby, consejero delegado de la compañía. "Daniel Chen y su equipo en ESON están actualmente llenando y distribuyendo millones de productos NEAFS cada mes y llevándolos al mercado chino, un hecho que nos proporciona grandes oportunidades para crecer. Hay más de 400 millones de fumadores adultos en China, y pensamos que esta asociación con ESON nos va a proporcionar una oportunidad de vía rápida de cara a poner en marcha de forma rápida el desarrollo de nuestra participación de mercado dentro del mercado chino", destacó Selby.

ESON ha diseñado numerosos sistemas electrónicos de administración de nicotina ("ENDS") y ha concedido licencias de propiedad intelectual a algunas de las principales compañías tabacaleras de nivel mundial. Además, ESON ha sido fabricante de equipos originales para algunas de las compañías tabacaleras más importantes de todo el mundo, incluyendo Japan Tobacco International, Imperial, British American Tobacco, Godfrey Philips India, Philip Morris International y China National Tobacco.

"Poda ha desarrollado una impresionante plataforma HNB, y sus cápsulas de limpieza cero proporcionan a los consumidores un producto HNB sin complicaciones que ofrece resultados excelentes de forma consistente y día tras día", explicó Daniel Chen, consejero delegado de ESON. "Además, el vapor es sabroso y robusto, y ofrece una satisfacción para los fumadores adultos más exigentes similar a la que proporciona un cigarrillo", explicó Chen, añadiendo: "Ya estamos vendiendo más de 50 millones de barras de NEAFS cada mes, y actualmente estamos ampliando nuestras instalaciones de producción de cara a crear más de 250 millones de barras de NEAFS cada mes, que deberían completarse en los próximos 60 días. Desde que lanzamos los productos NEAFS en octubre de 2020, la demanda de productos NEAFS ha sido abrumadora. Nos emociona el hecho de ofrecer los productos NEAFS by PODA a nuestra distribución existente de canales, y hemos previsto un gran éxito con los productos NEAFS by PODA".

En nombre del consejo de administración,

Ryan Selby

Consejero delegado, director y presidente del consejo de administración

ACERCA DE PODA LIFESTYLE

Poda Lifestyle participa activamente en la comercialización global de productos para fumar HNB, que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados con los productos combustibles para fumar. La empresa ha desarrollado un sistema HNB patentado que utiliza cápsulas de un solo uso biodegradables patentado, que son respetuosas tanto para el consumidor como para el medio ambiente. El diseño innovador de la plataforma HNB de la empresa evita la contaminación cruzada entre los dispositivos de calentamiento y las cápsulas, eliminando todos los requisitos de limpieza y brindando a los usuarios la experiencia de fumar más conveniente y agradable con un riesgo potencialmente reducido. El sistema HNB de Poda Lifestyle está totalmente patentado en Canadá y está pendiente de patente en 65 países adicionales, que cubren más del 70% de la población mundial. Los Poda Pods de la compañía son los primeros y únicos cigarrillos que tienen un extremo completamente cerrado. Este diseño exclusivo elimina por completo todos los requisitos de limpieza y proporciona un cigarrillo HNB verdaderamente sin cenizas. El sistema totalmente patentado de Poda Lifestyle es verdaderamente único en su tipo y resuelve el principal problema que sufren TODOS los demás productos HNB: los requisitos de limpieza diaria. Las cápsulas destacadas Beyond Burn™ Poda de la compañía contienen una mezcla única de hojas de té granuladas sin tabaco infundidas con nicotina sintética, que brinda a los fumadores adultos una alternativa libre de humo a su hábito habitual sin sacrificar la satisfacción a la que están acostumbrados. Las cápsulas Beyond Burn™ Poda han sido diseñadas por expertos para imitar la experiencia sensorial de los cigarrillos tradicionales sin humo, sin olor y sin tabaco.

Contacto: Poda Lifestyle and Wellness Ltd., número gratuito para Norteamérica: +1-833-TRY-PODA (879-7632), fuera de Norteamérica: +1-406-TRY-PODA (879-7632), investors@podalifestyle.com, www.podalifestyle.com