COMUNICADO: Point Nine, una empresa de tecnología de regulación con sede en Chipre, se asocia con FIS

--Point Nine, una empresa de tecnología de regulación con sede en Chipre, se asocia con FIS, una empresa de la lista Fortune 500

LIMASSOL, Chipre, 29 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Point Nine, una empresa dedicada a la elaboración de informes reglamentarios, centrada en la prestación de servicios de información sobre operaciones y transacciones a entidades jurídicas de todo el mundo, se complace en anunciar su asociación con FIS (Jacksonville, Florida).

Point Nine utiliza su propia tecnología de vanguardia para ofrecer una solución de primera clase a todos los clientes y requisitos de información reglamentaria. Desde octubre de 2015, Point Nine ha procesado y notificado más de 7.000 millones de transacciones en todas las clases de activos, con un historial probado de éxito del 99,95% en la notificación de transacciones en la UE y el Reino Unido. Por las razones mencionadas anteriormente, Point Nine fue la empresa a la que acudió FIS para colaborar a través de una asociación sinérgica para ampliar sin problemas el servicio y la experiencia de Point Nine a sus valiosos clientes, garantizando precisión, eficiencia y transparencia.

"Estamos encantados de haber sido elegidos por FIS para impulsar juntos el Trade and Transaction Reporting", dijo Andreas Roussos, consejero delegado de Point Nine. "Estamos orgullosos de participar en esta asociación con una empresa de S&P 500 y esperamos fortalecer y desarrollar aún más esta asociación para lograr los objetivos comunes".

"Los datos necesarios para que las empresas garanticen la presentación de informes oportunos y precisos están separados entre múltiples sistemas, formatos de datos y terceras partes. Aprovechando la gran cantidad de datos comerciales de FIS y las capacidades de Point Nine, estamos encantados de presentar FIS Trade Reporting Manager con Point Nine: con el objetivo de garantizar los plazos y la precisión de los informes, reduciendo al mismo tiempo los costes y los riesgos asociados", añadió Roussos.

Acerca de FIS Trade Reporting Manager con Point Nine:

FIS® Trade and Transaction Reporting Manager con Point Nine ofrece una solución integral basada en la nube para mejorar la eficiencia y la eficacia de los informes sobre operaciones y transacciones. Recoge datos brutos de todas las clases de activos procedentes de múltiples fuentes, realiza un mapeo de datos, incluye datos de mercado enriquecidos y traduce, valida y presenta automáticamente informes que cumplen los requisitos normativos específicos. Además, el servicio experto de gestión de excepciones consta de dos componentes principales: las notificaciones por correo electrónico y la experiencia para profundizar y resolver rápidamente cualquier problema potencial.

