COMUNICADO: Polypore crea una empresa conjunta para fabricar y vender separadores de baterías

-- Polypore crea una empresa conjunta para fabricar y vender separadores de baterías de proceso seco de iones de litio en China

CHARLOTTE, N.C., 22 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- Polypore International, LP (Polypore) y Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd. (SEMCORP) llegaron a un acuerdo en enero de 2021, a través de sus respectivas filiales, para establecer una empresa conjunta (JV) en China para el separador de membrana de proceso seco para baterías de iones de litio (LIB). Las aprobaciones normativas necesarias están completas y la empresa conjunta se ha establecido como Jiangxi Enpo New Materials Co., Ltd. en la ciudad de Gaoan, provincia de Jiangxi, República Popular de China.

Basándose en una licencia de la filial de Polypore Celgard, LLC (Celgard) para tecnología y propiedad intelectual relacionada con separadores de polipropileno (PP) de proceso seco, la empresa conjunta fabricará y venderá separadores de proceso seco de alta calidad y alto rendimiento en China para los LIB utilizados dentro de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y vehículos de propulsión eléctrica (VED).

Está previsto que la producción comience en 2022 con una capacidad de membrana de PP de 100 millones de m2/año. En la empresa conjunta, PPO Energy Storage Materials HK Ltd. tendrá el 49% de la contribución de capital y SEMCORP tendrá el 51%.

China tiene el mercado más grande y de rápido crecimiento del mundo para aplicaciones de EDV y ESS. Dado que muchos países, incluida China, llevan a cabo la puesta en marcha de políticas de descarbonización, se prevé un crecimiento significativo en estas aplicaciones y se espera que la nueva empresa de riesgo compartido capture esta creciente demanda. La empresa de riesgo compartido aprovechará la tecnología avanzada de separadores de proceso seco de Celgard, la experiencia en control de calidad y los derechos de propiedad intelectual con las capacidades operativas a gran escala y los canales de distribución de SEMCORP en China.

"Al llevar a cabo la unión del conocimiento especializado de Celgard en tecnología, procesamiento y ciencia de materiales junto con la experiencia operativa de SEMCORP en China, la empresa conjunta no solo proporcionará una amplia gama de soluciones a los clientes, sino que también estimulará un mayor desarrollo de la industria LIB en general", destacó el director general de Celgard, Lie Shi. "Estoy encantado de comenzar esta asociación con SEMCORP. La combinación de las fortalezas de nuestras dos empresas proporcionará nuevas soluciones para los retos a nivel mundiales que están relacionados con el medio ambiente y la energía".

"Esta empresa conjunta nos va a permitir lograr capturar una gran oportunidad en el mercado de ESS con el separador de proceso seco", añadió el presidente y consejero delegado de SEMCORP, Paul Xiaoming Lee. "Al combinar la tecnología y el conocimiento de última generación de Celgard con la rica experiencia operativa de SEMCORP y el historial de producción de separadores de calidad a gran escala de manera rentable en China, esta empresa conjunta con Polypore nos posicionará para ser un proveedor revolucionario del separador de proceso seco en China juntos".

Acerca de Celgard y Polypore

Celgard se especializa en membranas microporosas de proceso seco recubiertas y sin recubrimiento utilizadas como separadores que son un componente importante de las baterías de iones de litio. La tecnología de separador de baterías de Celgard es importante para el rendimiento de las baterías de iones de litio para vehículos de accionamiento eléctrico, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Celgard, LLC y PPO Energy Storage Materials HK Ltd. son filiales de propiedad total de Polypore International, LP, una empresa de Asahi Kasei.

Polypore es una empresa global que lleva más de 40 años realizando operaciones y que cuenta con instalaciones en nueve países especializada en membranas microporosas utilizadas en vehículos eléctricos y no eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y aplicaciones especializadas. Visite www.celgard.com y www.polypore.com.

Acerca de SEMCORP

SEMCORP, formalmente conocida como Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd., es un líder mundial en el desarrollo y producción de separadores de alto rendimiento y separadores recubiertos para la industria de baterías de iones de litio. Actualmente, SEMCORP cuenta con seis plantas de fabricación en China, con expansiones planificadas tanto en China como a nivel internacional para brindar un mejor servicio a los clientes de vehículos eléctricos, electrónica de consumo y almacenamiento de energía. Visite http://en.semcorpglobal.com.

