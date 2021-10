COMUNICADO: Premio inaugural del Instituto de Humanidad de la FII lanzado en el quinto aniversario de la FII

-- El Premio del Instituto para la Humanidad de Future Investment Initiative (FII) se lanzó hoy en el quinto aniversario de la FII

-- La defensora internacional de los derechos de las mujeres y los niños, Dame Graça Machel, y la galardonada cantante y humanitaria Gloria Gaynor son las dos primeras ganadoras del premio inaugural en reconocimiento a sus distinguidas carreras y su compromiso ejemplar con el progreso de los impactos positivos en la humanidad.

RIAD, Arabia Saudí, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El Instituto Future Investment Initiative (FII) ha otorgado el premio inaugural del Instituto FII para la Humanidad a Dame Graça Machel, defensora internacional de los derechos de las mujeres y los niños, y Gloria Gaynor, cantante y humanitaria galardonada, hoy. El Instituto FII dio la bienvenida a la sesión de apertura de FII, donde Gaynor interpretó su éxito "I Will Survive" y Machel dio los comentarios de apertura y una entrevista en vivo con Su Alteza Real la Princesa Reema bint Bandar Al-Saud, Embajadora de Arabia Saudita para Estados Unidos sobre la importancia de invertir en humanidad.

Dame Graça Machel es la ex Primera Dama de Mozambique y Sudáfrica; presidenta de The Graça Machel Trust; activista humanitaria y defensora de los derechos de las mujeres y los niños. Dame Machel es cofundadora y vicepresidenta de The Elders, un grupo independiente de líderes mundiales que trabajan juntos por la paz, la justicia y los derechos humanos.

Gaynor trabaja incansablemente para varias organizaciones benéficas, con un énfasis especial en ayudar a las personas a triunfar sobre la enfermedad y el dolor, así como a aquellos que están reconstruyendo sus vidas después de ser testigos de una tragedia nacional. "I Will Survive" se ha convertido en un himno emocional acogido por sobrevivientes y fanáticos de todo el mundo.

El Premio del Instituto FII para la Humanidad refleja la agenda del Instituto sobre el 'Impacto en la humanidad' y cómo hacer un futuro más brillante y sostenible para la humanidad. El Instituto FII es una fundación global sin fines de lucro con un brazo de inversión que ayuda a convertir las buenas ideas en acciones, habilitando las mentes más brillantes y transformando las ideas en soluciones del mundo real en cinco áreas de enfoque: inteligencia artificial, robótica, educación, atención médica y sostenibilidad.

El consejero delegado de FII Institute, Richard Attias, indicó que el premio reconoce a personas destacadas que han tenido un impacto positivo en la humanidad.

"Queremos celebrar sus contribuciones y esfuerzos de toda la vida en áreas como la promoción de los derechos de las mujeres y los niños, la educación, el desarrollo, así como el arte y la cultura. El Premio del Instituto FII para la Humanidad está estableciendo nuevos estándares para servir a las personas de todo el mundo".

Los primeros ganadores fueron anunciados durante el quinto aniversario de la FII que se lleva a cabo bajo el tema "Invertir en la humanidad". Las discusiones y debates en el evento giran en torno a las inversiones que generarán los mayores beneficios para la humanidad, ya que múltiples sectores son testigos de un renacimiento en la era post-COVID. La plataforma reúne a líderes mundiales, expertos, innovadores y medios de comunicación en una plataforma global para explorar soluciones pioneras que abordan los desafíos de la sociedad para tener un impacto sustancial en la humanidad.

Acerca de FII Institute

FII Institute es una fundación mundial sin ánimo de lucro con una rama de inversión y un programa: Impacto en la Humanidad. Comprometidos con los principios ESG, fomentamos las mentes más brillantes y transformamos las ideas en soluciones del mundo real en cinco áreas de interés: IA y Robótica, Educación, Sanidad y Sostenibilidad.

Estamos en el lugar adecuado en el momento oportuno: cuando los responsables de la toma de decisiones, los inversores y una generación de jóvenes comprometidos se unen en la aspiración, con energía y listos para el cambio. Aprovechamos esa energía en tres pilares -PENSAR, CAMBIAR, ACTUAR- e invertimos en las innovaciones que marcan la diferencia a nivel mundial.

Únase a nosotros para poseer, co-crear y actualizar un futuro más brillante y sostenible para la humanidad. www.fii-institute.org

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1670943/FII_Institute_1.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1670944/FII_Institute_2.jpg