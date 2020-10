COMUNICADO: Preparar el hogar para un invierno dentro de casa. La calefacción, una aliada en tiempos de Covid

La temperatura se ha convertido en uno de los factores determinantes en la gestión de esta pandemia y más si se tiene en cuenta que el frío está comenzando a aparecer. Esta nota de prensa ofrece algunas claves para adaptar el hogar de la mejor manera posible, evitar al virus, mejorar la calidad de vida y ahorrar en la factura del gas

Los cambios bruscos en las temperaturas aumentan el riesgo de sufrir resfriados ya que las defensas bajan y los virus atacan el sistema. El resfriado es una infección leve de las vías respiratorias causada por un virus y sus síntomas son congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, etc. En medio de la pandemia del Covid-19 es muy importante protegerse de la gripe y no sumar complicaciones ya que los síntomas de un simple resfriado se pueden confundir con los del coronavirus.

Si a esto se le añade que en esta época hay que pasar gran parte del tiempo en casa como ejercicio de responsabilidad y precaución, es conveniente prestar mucha atención esta temporada a prepararse para que el frío no sorprenda y haga pasar malos ratos este invierno.

Afortunadamente, cada vez se utilizan calderas más modernas y eficientes. Fabricantes como Saunier Duval, Junkers o Vaillant son algunas de las calderas más conocidas y demandadas del mercado.

Aparte de disponer de una buena caldera es recomendable seguir los siguientes consejos para climatizar el hogar y ahorrar un dinero en la factura.

1. Lo primero a tener en cuenta es usar la calefacción de forma responsable. La temperatura del hogar debe estar entre 20° y 22°C y es importante mantenerla en ese rango, ya que se obtendrá confort, evitará los cambios de temperatura y ahorrará energía.

2. Colocar termostatos ambientes. Si se tiene una caldera pero no un termostato es URGENTE su instalación para no sobrecalentar el ambiente, evitar las variaciones bruscas de temperatura y también ahorrar energía. Cada grado que tenga la casa por encima de 22°C supondrá aproximadamente un 8% más de energía en la factura de gas.

Es posible instalar termostatos programables que permiten variar la temperatura en diferentes horarios:

· Vía Cable, entre la caldera y el termostato.

· Vía Radio, inalámbrico. Lleva un receptor que se incorpora internamente a la caldera y el emisor, que se puede poner en cualquier lugar de la casa (recomendable en el salón).

· Vía WIFI, se controla a través de una aplicación en el Móvil mediante la cual es posible gestionar la caldera en todo momento sin tener que estar en casa.

Si se cuenta con radiadores eléctricos o estufas hay que verificar que tengan termostato y si no lo tienen tal vez es un buen momento para renovar por uno de nueva tecnología.

3. Revisar la aislación térmica de puertas y ventanas. Hay que mirar los huecos y rendijas por donde pasa el frío, hay que sellar esos espacios con sellador o poner burletes que impidan el paso del frío. Este ingreso de aire, que muchas veces pasa desapercibido, puede ser responsable de pérdidas de entre un 15% y un 25% del calor de la casa. Por eso sellar las puertas y ventanas ahorrará mucho dinero.

4. En caso de tener caldera es muy importante realizar un mantenimiento / revisión antes de que llegue el frío, las calderas necesitan mantenimiento para trabajar de forma eficiente y confiable cada dos años. Es mejor no arriesgarse a que en plena ola de frío la caldera no funcione por no haber realizado el mantenimiento correspondiente.

5. Si la caldera tiene más de diez años y ya ha tenido varios averías, tal vez es tiempo de pensar en renovarla e instalar una con tecnología de condensación, con la que se ahorrará mucho gas.

Climma asesora en todo momento para encontrar el producto que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente y, además cuenta con un equipo especializado y profesional en la instalación de calderas de condensación. Asesoran y comercializan sus productos en toda la península e instalan Calderas en Madrid, Toledo y Guadalajara entre otras provincias.

Además de un catálogo completo con todas las marcas del mercado, con unos precios muy competitivos, ofrecen financiación al 0% de interés. También ofrecen gastos de envío gratis para toda la Comunidad de Madrid.

Contacto

Nombre contacto: Enrique Calvo del Olmo

Teléfono de contacto: 918338653