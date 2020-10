COMUNICADO: El primer Standard nacional de su clase busca ayudar a las instituciones post-secundarias de Canadá (1)

- El primer Standard nacional de su clase busca ayudar a las instituciones post-secundarias de Canadá para apoyar la salud mental y el bienestar para los estudiantes

Nota de prensa de la Mental Health Commission of Canada [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2942094-1&h=1701989663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2942094-1%26h%3D1284678068%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mentalhealthcommission.ca%252FEnglish%26a%3DMental%2BHealth%2BCommission%2Bof%2BCanada&a=Mental+Health+Commission+of+Canada]

OTTAWA, ON, 7 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Se ha desarrollado para su uso a partir de hoy y por medio de instituciones post-secundarias un nuevo estándar nacional de la Mental Health Commission of Canada (MHCC), que tendrá como objetivo la guía de las políticas, procedimientos y prácticas que promocionan una salud mental positiva de los estudiantes.

El National Standard of Canada for Mental Health and Well-Being for Post-Secondary Students es el primer marco laboral de su clase en todo el mundo. Se ha diseñado para mejorar y ampliar las estrategias ya en marcha de las universidades, colegios, institutos, CEGEPs y politécnicas de Canadá, al tiempo que trabajan para impulsar una salud mental positiva para los estudiantes.

"Reconocemos que la mayoría de las enfermedades mentales se diagnostican por primera vez entre los 16 y los 24 años, cuando muchos de los que las padecen están en su edad de formación post-secundaria", explicó Louise Bradley, directora general y consejera delegada de la MHCC. "Los estudiantes podrían experimentar unos niveles aún más elevados de estrés y ansiedad al tiempo que la pandemia se va desvelando. Existe una necesidad clara y acuciante entorno a todo ello. Este nuevo Standard nacional ayudará a las instituciones post-secundarias a hacer frente a este problema social vital para nuestros jóvenes".

El Standard, que se va a lanzar durante la celebración de la Mental Illness Awareness Week, es un set voluntario de directrices de guía creado y publicado por medio de CSA Group, líder mundial en desarrollo de estándares, que cuenta con el apoyo de la MHCC y de sus socios fundadores -- Bell Let's Talk, The Rossy Foundation, RBC Foundation y Health Canada.

El marco laboral basado en las evidencias se desarrolló por medio de un comité de expertos técnicos de CSA durante un periodo de dos años, estando informado por los amplios diálogos de todo el país con sus estudiantes, administradores proveedores de servicios, agencias de salud, gobiernos y personas con experiencias vividas de enfermedad mental.

El Standard voluntario apoya cinco resultados principales:

-- Mayor concienciación y reducción del estigma entorno a la salud mental -- Aumento del acceso al apoyo de los estudiantes, dentro y fuera del campus -- Mejores capacidades para la vida y resiliencia que los estudiantes pueden utilizar en la escuela, en el trabajo y en sus vidas diarias -- Entornos institucionales más saludables y seguros -- Oportunidades mejoradas para el éxito de los estudiantes

"Apoyar la salud mental de los jóvenes de Canadá es una prioridad para Bell Let's Talk", indicó Mary Deacon, presidente de Bell Let's Talk. "Confiamos en que el National Standard of Canada for Mental Health and Well-Being for Post-Secondary Students avance el enorme trabajo ya en marcha realizado por las universidades y colegios en relación al suministro de entornos saludables y seguros que apoyan el éxito de los estudiantes".

"Se trata del primer set nacional de directrices que apoyan unas prácticas de salud mental buenas en los campus del colegio y la universidad en Canadá", añadió Stephanie Rossy, vicepresidenta de The Rossy Foundation. "El Standard supera las barreras al tiempo que las instituciones trabajan hacia un objetivo compartido de una mejor salud mental y bienestar para todos nuestros estudiantes".

"Nuestro compromiso con el bienestar mental de los jóvenes se centra en los programas de prevención e intervención primaria que ayudan a proporcionar a los jóvenes acceso a tiempo al conocimiento, apoyo y cuidado -- cuándo y dónde lo necesitan", explicó Valerie Chort, vicepresidenta de ciudadanía empresarial de RBC. "Gracias a nuestro apoyo de este nuevo estándar nacional, nos enorgullecemos de ayudar a las instituciones post-secundarias a seguir desarrollando estos recursos importantes y apoyar la salud mental de los estudiantes".

El Standard sigue al éxito del National Standard on Psychological Health and Safety in the Workplace, marco laboral desarrollado por medio de la MHCC y sus socios en 2013 para proporcionar una aproximación sistémica que apoye la salud mental positiva en el lugar de trabajo.

El Standard se basa en la firme creencia de que todas las instituciones post-secundarias de Canadá pueden ser agentes de cambio en la salud mental -- un objetivo en el que ya están trabajando.

De los más de 2 millones de personas reclutados en las instituciones post-secundarias de Canadá, cerca del 70% tienen menos de 24 años, una demografía particularmente susceptible de desarrollar problemas de salud mental.

Más del 60% de los estudiantes sienten un estrés de tipo entre "más de la media" y "tremendo", según la 2019 National College Health Assessment. Más de la mitad se sienten muy deprimidos y que para ellos es duro llevar a cabo sus funciones, y el 16% ha considerado seriamente suicidarse. 3 de cada 4 enfermedades mentales se diagnostican por primera vez entre los 16 y los 24 años, cuando muchas de las personas están en su periodo de educación post-secundaria o acaba den finalizarlo.

Consulte lo que la gente opina sobre ello:

"Es maravilloso ver que todas las iniciativas y las mejores prácticas que hemos implementado en Carleton con los años se van a capturar en The National Standard of Canada for Mental Health and Well-Being for Post-Secondary Students. Ahora más que nunca, la salud mental y el bienestar necesitan estar al frente a la vida de la universidad. Queremos agradecer a todo el mundo implicado en el desarrollo de este estándar nacional, al tiempo que trabajamos de forma conjunta en el país para mejorar la salud mental y bienestar de nuestros estudiantes" -- afirmó Suzanne Blanchard, vicepresidenta (de estudiantes y matriculaciones) de la Carleton University.

"Las universidades de Canadá se dedica a prestar apoyo a la salud mental y bienestar de sus estudiantes, y se ha comprometido a trabajar en asociación para hacer frente a este tema complejo y generalizado. Damos la bienvenida a este Standard nacional como nueva herramienta valiosa que ayuda a las instituciones y al personal de primera línea a seguir con su trabajo esencial que apoye al bienestar de los estudiantes" -- indicó Paul Davidson, director general de Universities Canada.

"La salud mental y el bienestar de los estudiantes son de una importancia crucial para los colegios e institutos. Damos la bienvenida al Standard nacional como herramienta adicional que apoya las prácticas existentes post-secundarias y los servicios que ayudan a los estudiantes a florecer y tener éxito" -- explicó Denise Amyot, directora general y consejera delegada de Colleges and Institutes Canada.

