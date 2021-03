COMUNICADO: El primer televisor microLED plegable del mundo de 165 pulgadas - C SEED presenta el M1 que redefine el lujo y el estilo

Siguiendo los pasos del galardonado televisor C SEED 201, el nuevo C SEED M1 aparece en escena. Este es el primer televisor microLED plegable de 165 pulgadas y la última innovación en tecnología audiovisual de lujo

WIENER NEUDORF, Austria, 1 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- C SEED se enorgullece en presentar el revolucionario M1, que establece un nuevo estándar de tecnología de punta y diseño en televisores: Una columna que parece un escultura emerge silenciosamente desde el suelo, revelando una enorme pantalla de TV microLED de 165 pulgadas con un marco de alta precisión mecanizado a partir de un bloque sólido de aleación de aluminio de grado aeronáutico para ofrecer la más avanzada experiencia en televisores.

https://mma.prnewswire.com/media/1443145/CSEEDM1_Tiger2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1443145/CSEEDM1_Tiger2.jpg]

El vídeo del día IAG pierde 6.923 millones en 2020 frente a beneficios de 2019 por el Covid

La tecnología 4k microLED crea colores increíblemente vivos y una resolución realmente impresionante. Un acabado especial de la superficie de la pantalla permite que los negros sean más profundos y nítidos que nunca. Además del HDR Plus (Alto Rango Dinámico) integrado, la tecnología de calibración adaptativa de huecos (AGC) de C SEED permite que los bordes entre los laterales de la pantalla sean totalmente invisibles.

"Un estilo contemporáneo que marca tendencia, limpio y sin ningún obstáculo visual. En estos entornos, las grandes pantallas de televisión montadas en la pared son un anacronismo en el diseño de interiores moderno", afirma el socio gerente de C SEED, Alexander Swatek. "Es por esto que C SEED tomó un camino totalmente diferente y creó un diseño revolucionario".

El diseñador Stefan Pani creó un diseño de marco inteligente y contundente con un sistema de altavoces de alto rendimiento invisiblemente integrado que se eleva silenciosamente desde el suelo, se despliega y luego se acomoda suavemente sobre una base sorprendentemente elegante. La función se ajusta aquí a la forma, visualmente muy consistente, lujosamente minimalista y con una tensión emocionante y progresivamente elegante.

El M1 continúa perfectamente el legado del C SEED que comenzó con el premiado C SEED 201 TV de Porsche Design Studio. Sobre la base de casi una década de experiencia en el diseño y la fabricación de televisores de lujo para aplicaciones en interiores, exteriores y marítimas de alta gama, C SEED ha vuelto a elegir lo mejor en diseño, ingeniería y tecnología.

El C SEED M1 está disponible en cuatro elegantes colores y una selección de cubiertas que se adaptan a todos los gustos, necesidades de espacio y entornos.

"El M1 proporciona un entretenimiento único con una calidad brillante sin comprometer el estilo de la habitación - la solución ideal para integrar grandes sistemas de TV en un diseño interior contemporáneo y espacioso", afirma el socio gerente de C SEED, Alexander Swatek.

El tiempo (pulsar sobre el mapa para ver el tiempo de hoy)

ENLACE DEL VIDEO: https://youtu.be/fSfNzsY0LSU [https://youtu.be/fSfNzsY0LSU]

INFORMACIÓN DE PRENSA DEL C SEED M1: https://www.cseed.tv/en/news-press/press.html [https://www.cseed.tv/en/news-press/press.html]

www.cseed.tv [http://www.cseed.tv/]

La foto está disponible en AP Images (http://www.apimages.com [http://www.apimages.com/])

Contacto: Lea Sepac Basic, Directora de Marketing C SEED ENTERTAINMENT SYSTEMS GMBHTel. +43 676 704 7999 [email protected][mailto:[email protected]]

https://mma.prnewswire.com/media/1443146/CSEEDM1_Back.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1443146/CSEEDM1_Back.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1443145/CSEEDM1_Tiger2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1443145/CSEEDM1_Tiger2.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443146/CSEEDM1_Back.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1443146/CSEEDM1_Back.jpg]

Sitio Web: http://www.cseed.tv/