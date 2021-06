COMUNICADO: Primera convocatoria de KISS Deemed to be University (2)

"KISS, que comenzó como una idea y se convirtió en una revolución que exige la creación de más prototipos, siempre ha apostado por ofrecer una solución local a un problema global. Prevemos que KISS Deemed to be University se convierta en un grupo de reflexión sobre cuestiones tribales de importancia, para debatir académicamente, discutir y analizar críticamente las políticas, leyes, cultura e importancia de las tribus y ofrecer soluciones a KISS para su continua mejora en el curso de la evolución en particular y a la sociedad en general," añadió el Prof (Dr.) Samanta."Y como dice Earnest Hemingway, "No hay nada noble en ser superior a tus semejantes; la verdadera nobleza es ser superior a tu antiguo yo". KISS Deemed to be University siempre avanzará y mejorará con toda humildad en su empeño por la excelencia", concluyó el profesor (Dr.) Samanta.

