COMUNICADO: Primo Water Corporation anuncia su intención de ofrecer 450 millones de euros de bonos sénior (2)

Los bonos no están diseñados para ser ofertados, vendidos o puestos a disposición y no deberían ofertarse, venderse o ponerse a disposición de ningún inversor minorista en la EEA o en el Reino Unido. Para estos propósitos, un inversor minorista es una persona que es una (o más): (i) un cliente minorista definido en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/EU ("MiFID II"); o (ii) un cliente dentro del significativo de la Directiva de la UE 2016/97 (modificada o reemplazada, la "Directiva de distribución de seguros"), donde ese cliente no calificaría como cliente profesional como se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no es un inversor cualificado como se define en la Regulación del prospecto. Consecuentemente, no se requiere que un documento informativo clave por la Regulación (UE) n.º 1286/2014 (modificada, la "Regulación PRIIPs") para ofrecer o vender los bonos o de otra manera ponerlos a disposición para los inversores minoristas en la EEA o el Reino Unido se haya preparado y por tanto ofertado o vendido los bonos o ponerlos a disposición de ningún vendedor minorista en la EEA o Reino Unido podría ser ilegítimo dentro de la regulación PRIIPS.

Los bonos no están diseñados para ser ofertados, vendidos o puestos a disposición y no deberían ofertarse, venderse o ponerse a disposición de ningún inversor minorista en la EEA o en el Reino Unido. Para estos propósitos, un inversor minorista es una persona que es una (o más): (i) un cliente minorista definido en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/EU ("MiFID II"); o (ii) un cliente dentro del significativo de la Directiva de la UE 2016/97 (modificada o reemplazada, la "Directiva de distribución de seguros"), donde ese cliente no calificaría como cliente profesional como se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no es un inversor cualificado como se define en la Regulación del prospecto. Consecuentemente, no se requiere que un documento informativo clave por la Regulación (UE) n.º 1286/2014 (modificada, la "Regulación PRIIPs") para ofrecer o vender los bonos o de otra manera ponerlos a disposición para los inversores minoristas en la EEA o el Reino Unido se haya preparado y por tanto ofertado o vendido los bonos o ponerlos a disposición de ningún vendedor minorista en la EEA o Reino Unido podría ser ilegítimo dentro de la regulación PRIIPS. Contacto: Ryan Coleman, Alpha IR Group, Tel: (312) 445-2862, [email protected][mailto:[email protected]] Sitio Web: http://www.cott.com/www.primowatercorp.com/