COMUNICADO: Primo Water Corporation anuncia los resultados del primer trimestre de 2021 (2)

Primo Water Corporation es un proveedor líder de soluciones de agua pura en Norteamérica, Europa e Israel y genera aproximadamente 2.000 millones de dólares en ingresos anuales. Primo opera principalmente bajo un modelo de ingresos recurrente de maquinillas de afeitar/hojas de afeitar. La maquinilla de afeitar en el modelo de ingresos de Primo es su línea líder en la industria de dispensadores de agua elegantes e innovadores, que se venden a través de los principales minoristas y en línea a varios precios o se alquilan a los clientes. Los dispensadores ayudan a aumentar la penetración en los hogares, lo que impulsa las compras recurrentes de la oferta de cuchillas de afeitar de Primo. La oferta de cuchillas de afeitar de Primo se compone de Water Direct, Water Exchange y Water Refill. A través de su negocio Water Direct, Primo ofrece soluciones de hidratación sostenibles en sus 21 países directamente a la puerta del cliente, ya sea en el hogar o en negocios comerciales. A través de sus negocios de intercambio de agua y recarga de agua, Primo ofrece contenedores precargados y reutilizables en más de 13.000 ubicaciones y unidades de recarga de agua en aproximadamente 22.000 ubicaciones, respectivamente. Primo también ofrece unidades de filtración de agua en sus 21 países, lo que representa una de las cinco primeras posiciones. Las soluciones de agua de Primo amplían el acceso de los consumidores a agua purificada, de manantial y mineral para promover un estilo de vida más saludable y sostenible, al mismo tiempo que reducen los desechos plásticos y la contaminación. Primo está comprometido con sus estándares de administración del agua y se enorgullece de asociarse con la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) en Norteamérica, así como con Watercoolers Europe (WE), que garantizan el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, calidad, saneamiento y normativas para el beneficio de la protección del consumidor.

Primo tiene su sede en Tampa, Florida (EE.UU.). Para más información, visite www.primowatercorp.com.

Medidas no GAAP

Para complementar su informe de medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP, Primo utiliza ciertas medidas financieras que no son GAAP. Primo excluye de los ingresos GAAP el impacto de las divisas para separar su impacto de los resultados de las operaciones de Primo. Primo utiliza la utilidad (pérdida) neta ajustada, la utilidad (pérdida) neta ajustada por acción diluida y el EBITDA ajustado para separar el impacto de ciertos elementos del negocio subyacente. Debido a que Primo utiliza estos resultados financieros ajustados en la gestión de su negocio, la dirección cree que esta información complementaria es útil para los inversores para su evaluación independiente y la comprensión de la evolución del negocio subyacente de Primo y el desempeño de su gestión. Además, Primo complementa su informe de efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas de operaciones continuas determinadas de acuerdo con los PCGA al excluir las adiciones a propiedades, planta y equipo para presentar el flujo de efectivo libre, y al excluir los elementos identificados en los anexos adjuntos. Presentar el flujo de caja libre ajustado, que la gerencia cree que brinda información útil a los inversionistas para evaluar nuestro desempeño, comparar nuestro desempeño con el desempeño de nuestro grupo de pares y evaluar nuestra capacidad para atender la deuda y financiar oportunidades estratégicas, que incluyen invertir en nuestro negocio, adquisiciones estratégicas, pago de dividendos, recompra de acciones ordinarias y fortalecimiento del balance. Con respecto a nuestras expectativas de desempeño de Primo, nuestras conciliaciones del segundo trimestre de 2021 y el EBITDA ajustado estimado para el año completo de 2021 no están disponibles, ya que no podemos cuantificar ciertas cantidades con el grado de precisión que se requeriría en las medidas GAAP relevantes sin irrazonable esfuerzo. Estos elementos incluyen impuestos, costes por intereses que ocurrirían si la empresa emitiera deuda y costes para adquirir o vender un negocio si la empresa ejecutara dichas transacciones, lo que podría afectar significativamente nuestros resultados financieros. Estos elementos dependen de factores muy variables y cualquier conciliación implicaría un grado de precisión que sería confuso o engañoso para los inversores. Esperamos que la variabilidad de estos factores tenga un impacto significativo, y potencialmente impredecible, en nuestros resultados financieros futuros GAAP. Las medidas financieras que no son GAAP descritas anteriormente son adicionales y no deben considerarse superiores o sustitutos de los estados financieros de Primo preparados de acuerdo con los GAAP. Además, las medidas financieras no-GAAP incluidas en este anuncio de ganancias reflejan juicio de la administración de elementos particulares, y pueden ser diferentes, y por lo tanto pueden no ser comparables a las partidas presentadas bajo el mismo nombre por otras empresas.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 que transmite las expectativas de la administración en cuanto al futuro basadas en planes, estimaciones y proyecciones en el momento en que Primo realiza declaraciones. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes y Primo le advierte que varios factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con las tendencias y resultados financieros y operativos futuros (incluida la perspectiva de Primo sobre los ingresos del segundo trimestre de 2021 y el EBITDA ajustado) y asuntos relacionados. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre los planes y estimaciones actuales de la administración. La dirección cree que estas suposiciones son razonables, pero no hay garantía de que resulten precisas.

