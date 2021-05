COMUNICADO: Primo Water Corporation anuncia los resultados del primer trimestre de 2021 (3)

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en este comunicado de prensa incluyen, entre otros: el impacto de la propagación de COVID-19, las acciones gubernamentales relacionadas y nuestra estrategia en respuesta a los mismos en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones; nuestra capacidad para competir con éxito en los mercados en los que operamos; las fluctuaciones en los precios de las materias primas y nuestra capacidad para traspasar los costes crecientes a nuestros clientes o protegernos contra dichos costes crecientes, y el impacto de esos precios incrementados en nuestros volúmenes; nuestra capacidad para mantener acuerdos y relaciones favorables con nuestros proveedores; nuestra capacidad para administrar nuestras operaciones con éxito; fluctuaciones monetarias que afecten negativamente el cambio entre el dólar estadounidense y la libra esterlina británica, el cambio entre el euro, el dólar canadiense y otras monedas y el cambio entre la libra esterlina británica y el euro; el impacto en nuestros resultados financieros de la incertidumbre en los mercados financieros y otros cambios adversos en las condiciones económicas generales; cualquier interrupción de la producción en nuestras instalaciones de fabricación; nuestra capacidad para mantener el acceso a nuestras fuentes de agua; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual; la naturaleza estacional de nuestro negocio y el efecto de condiciones climáticas adversas; el impacto de eventos nacionales, regionales y globales, incluidos los de carácter político, económico, empresarial y competitivo; nuestra capacidad para realizar plenamente el beneficio potencial de las transacciones u otras oportunidades estratégicas que perseguimos; nuestra capacidad para realizar sinergias de costes de nuestras adquisiciones debido a dificultades de integración y otros desafíos; nuestros derechos de indemnización limitados en relación con la adquisición heredada de Primo; nuestra exposición al riesgo de activos intangibles; nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de nuestros acuerdos de deuda y los riesgos de mayores aumentos de nuestra deuda; nuestra capacidad para mantener el cumplimiento de los convenios y condiciones de nuestros acuerdos de deuda; fluctuaciones en las tasas de interés, que podrían incrementar nuestros costes de endeudamiento; la contracción de un endeudamiento sustancial para financiar nuestras adquisiciones; nuestra capacidad para contratar, retener e integrar nuevos directivos; nuestra capacidad para renovar nuestros convenios colectivos en términos satisfactorios; cumplimiento de las normas de salud y seguridad de los productos; responsabilidad por lesiones o enfermedades causadas por el consumo de productos contaminados; responsabilidad y daño a nuestra reputación como resultado de litigios o procedimientos legales; cambios en el entorno legal y regulatorio en el que operamos; nuestra capacidad para abordar adecuadamente los desafíos y riesgos asociados con nuestras operaciones internacionales y abordar las dificultades para cumplir con las leyes y regulaciones, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010; aumento de las obligaciones tributarias en las distintas jurisdicciones en las que operamos; interrupciones en nuestros sistemas de información; nuestra capacidad para mantener de forma segura la información confidencial o de la tarjeta de crédito de nuestros clientes, u otros datos privados relacionados con nuestros empleados o nuestra empresa; nuestra capacidad para mantener nuestro dividendo trimestral; o cambios de calificación crediticia. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del presente documento. Se insta a los lectores a revisar y considerar cuidadosamente las diversas divulgaciones, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de Primo en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones ante las comisiones de valores. Primo no se compromete a actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones considerando nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija expresamente la ley aplicable.

Sitio web: www.primowatercorp.com

Contacto: Jon Kathol, vicepresidente de Relaciones con inversores, Tel:813-313-1732, investorrelations@primowater.com