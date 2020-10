COMUNICADO: Los principales expertos en virus de la GVN se reúnen para identificar los avances más destacados (2)

Después, David Scheer, asesor y empresario de las ciencias de la vida con una carrera que ha abarcado toda una vida en temas relacionados con la salud pública mundial sin ánimo de lucro, moderó el debate titulado "From HIV to SARS-CoV-2 and Beyond". Entre los panelistas estuvieron el doctor Gallo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2934576-1&h=52811783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2934576-1%26h%3D1519214775%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ihv.org%25252Fabout%25252FAbout-Dr-Robert-C-Gallo%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cdberg%252540sardverb.com%25257C0ac0694522ff4c6b2aca08d85ff623b0%25257Cdfc7827b9c274ffbb94f96d3b0b06aa1%25257C0%25257C1%25257C637364858103160731%2526sdata%253DP7xbdIoosLHkjD3aKLSyYO17DZz8O8KbTI6AxcCyJpM%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DDr.%2BGallo&a=doctor+Gallo], el doctor Bréchot y el doctor Eric Rubin, New England Journal of Medicine Editor. El debate franco sobre la COVID-19 incluyó perspectivas históricas, las variantes de emergencia de SARS-CoV-2, desarrollo de la vacuna e inmunidad innata, uso de las terapias con fármacos nuevos y existentes, preparación de la pandemia relacionada con la industria, gobierno y academia, y sobre si la existencia de SARS-CoV-2 se debe a ser natural o a ser creado por medio del hombre.

Después, David Scheer, asesor y empresario de las ciencias de la vida con una carrera que ha abarcado toda una vida en temas relacionados con la salud pública mundial sin ánimo de lucro, moderó el debate titulado "From HIV to SARS-CoV-2 and Beyond". Entre los panelistas estuvieron el doctor Gallo, el doctor Bréchot y el doctor Eric Rubin, New England Journal of Medicine Editor. El debate franco sobre la COVID-19 incluyó perspectivas históricas, las variantes de emergencia de SARS-CoV-2, desarrollo de la vacuna e inmunidad innata, uso de las terapias con fármacos nuevos y existentes, preparación de la pandemia relacionada con la industria, gobierno y academia, y sobre si la existencia de SARS-CoV-2 se debe a ser natural o a ser creado por medio del hombre. Acerca de la Global Virus Network (GVN)La Global Virus Network (GVN) es esencial y vital en la preparación, defensa y primera respuesta de alcance a los virus emergentes, existentes y sin identificar que suponen una amenaza clara y presente para la salud pública, trabajando en coordinación con las instituciones nacionales e internacionales. Se trata de una coalición formada por virólogos destacados de humanos y animales procedentes de 57 Centros de Excelencia y 10 afiliados en 33 países de todo el mundo, trabajando de forma colaborativa para formar a la siguiente generación, con conocimiento avanzado acerca de cómo identificar y diagnosticar los virus de pandemia, mitigar y controlar la forma de propagación de estos virus y cómo nos enferman, además de desarrollar fármacos, vacunas y tratamientos para luchar contra ellos. No hay una sola institución en el mundo con la experiencia en todas las áreas virales como la GVN, ya que reúne a los mejores virólogos para aventajarse de su experiencia individual y coalescencia de los equipos mundiales de especialistas en retos científicos, problemas y cuestiones impuestas por los virus de pandemia. La GVN es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3).