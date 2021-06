COMUNICADO: Los productos de dibujo digital de Huion apoyan la creación del premio al mejor corto animado

-- Los productos de dibujo digital de Huion apoyan la creación del premio al mejor corto animado que califica al Oscar delPalm Springs International Shortfest, Step into the River

PALM SPRINGS, California, 30 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El evento más grande de cortometrajes de toda Norteamérica, un evento designado para calificar a los premios Oscar, Baftas y Goyas, el 2021 Palm Springs International ShortFest, ha dado a conocer a los ganadores de los premios con jurado el 28 de junio. Un cortometraje de animación, Step into the River (China / Francia), patrocinado por Huion y dirigido por Weijia Ma, ganó el premio al mejor cortometraje de animación del festival. Tras el Premio Silver Hugo del Festival Internacional de Cine de Chicago, este es otro premio internacional conseguido por Step into the River.

La película explora un periodo muy concreto de China y cuenta una historia desde la perspectiva de las niñas de esa época. En esta película de 15 minutos de duración, se produjeron y renderizaron decenas de miles de dibujos, lo que supone una enorme carga de trabajo para los animadores. Con el fin de apoyar a los creadores a terminar sus obras de una manera cómoda y eficiente, Huion ofreció al equipo de animación algunos de sus dispositivos de dibujo más potentes, entre los que desempeñó un papel importante durante la fase de creación Kamvas Pro 22(2019).

Kamvas Pro 22(2019) es una pantalla interactiva de 21,5 pulgadas presentada por medio de Huion en el año 2019. Gracias a su enorme área de trabajo y su excelente rendimiento de color, los usuarios pueden reproducir dibujos más detallados y naturales de manera conveniente. Además, cuenta con pantalla antideslumbrante, la experiencia de dibujo con lápiz sobre papel, el soporte de inclinación y el nivel de sensibilidad a la presión alta, todo ello con el fin de facilitar el trabajo de los creadores.

"Los detalles destacados de los dibujos se pueden conservar y presentar de forma auténtica en este monitor interactivo", explicó Jihua Zhu, uno de los pintores de fondo del equipo. Y añadió: "Escaneamos los dibujos en colores pastel para mantener los detalles destacados de la imagen". En esta pantalla, con colores vibrantes podemos seguir agregando líneas para mejorar la imagen'.

Gracias a la ayuda del monitor interactivo Huion, los creadores de este cortometraje animado, como los pintores de fondo y los animadores, no solo pueden disfrutar de un dispositivo de trabajo cómodo y fiable, sino que además van a expresar sus ideas de manera eficiente y realista, haciendo que sus trabajos sean más vívidos y atractivos.

Como proveedor profesional de dispositivos de entrada gráfica, los productos Huion se han aplicado a gran escala dentro de áreas como animación CG, realización de películas digitales, diseño de identificación, diseño arquitectónico, etc.

Si desea disponer de más información acerca de los productos de Huion, visite www.huion.com.

Para conocer la historia de creación detrás de Step into the River, visite

https://www.youtube.com/watch?v=pCboJ4MH56w

