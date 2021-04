COMUNICADO: Los productos importados para el cuidado de ancianos serán bienvenidos en China

SHANGHAI, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Para la mayoría de los médicos en el extranjero, asistir a un espectáculo profesional de atención a personas mayores es una buena oportunidad para abrir el mercado chino. Y su primera opción es la AID. La plataforma de exposiciones y conferencias está organizada por la Oficina de Asuntos Civiles de Shanghai, el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional de Shanghai y la Exposición Intex de Shanghai.

La Exposición Internacional de Shanghai 2021 de Atención a Personas Mayores, Medicina de Rehabilitación y Atención Médica, también conocida como AID 2021, se llevará a cabo del 9 al 11 de junio de 2021 en los pabellones W3-W5 del Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai. Como feria internacional, la AID de este año ha atraído a expositores de docenas de países, que esperan contar con pabellones extranjeros de Estados Unidos, Francia, Japón y otros países.

"Las empresas extranjeras son bienvenidas a participar en el desarrollo de la industria del cuidado de ancianos de China", dijo el primer ministro chino Li Keqiang al reunirse con representantes de los asistentes extranjeros al Foro de Desarrollo de China 2021 a través de un enlace de vídeo desde Beijing el 22 de marzo. [* Fuente: www.gov .cn] Esta declaración ciertamente envía una gran señal positiva a los médicos en el extranjero.

El vídeo del día El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y defiende los 8.500 puntos

La población anciana mayor de 60 años ha llegado a más de 260 millones en China. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Civiles, se prevé que el número de personas mayores de 60 años en China supere los 300 millones durante el período del decimocuarto plan quinquenal de China (2021-25). [* Fuente–www.mca.gov.cn] Obviamente, esto traerá un enorme potencial de demanda de servicios de cuidado de ancianos de múltiples niveles.

En particular, la industria de seguros y los productos para el cuidado de las personas mayores tienen un enorme potencial de mercado en China, lo que creará más oportunidades para que las empresas extranjeras inviertan en productos y servicios para el cuidado de las personas mayores en China.

Además, el primer ministro Li también dijo que todavía hay mucho que aprender de la experiencia internacional avanzada en términos de desarrollo de productos para el cuidado de personas mayores, operación y gestión de seguros comerciales, entre otras cosas, y los productos extranjeros para el cuidado de personas mayores son bienvenidos para entrar en el mercado chino de manera ordenada.

Visite el sitio web oficial de AID www.china-aid.com donde puede completar fácilmente la preinscripción para el espectáculo.

Emisor: AID de Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd. - AID Helps You Get Involved in China Senior Care Industry

Punto de contacto de AID: Michelle Ma

Tel: +86-21-6295-7553

-E-mail: mazhiwen@shanghai-intex.com