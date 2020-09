COMUNICADO: El Programa de Ciudadanía por Inversión de St Kitts and Nevis, el más rápido del mundo

-El Programa de Ciudadanía por Inversión de St Kitts and Nevis es el más rápido del mundo, según el Índice CBI 2020 BASSETERRE, Saint Kitts and Nevis, 8 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Federación de St Kitts and Nevis ofrece uno de los mejores programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) del mundo. Según un nuevo informe [https://cbiindex.com/reports] emitido por la revista Professional Wealth Management, una publicación del Financial Times. St Kitts and Nevis sigue siendo el país con el plazo para la ciudadanía más rápido, que ofrece uno de los programas CBI más seguros y llamativos para las familias, particularmente en vista de su nueva oferta por tiempo limitada.

-El Programa de Ciudadanía por Inversión de St Kitts and Nevis es el más rápido del mundo, según el Índice CBI 2020 BASSETERRE, Saint Kitts and Nevis, 8 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Federación de St Kitts and Nevis ofrece uno de los mejores programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) del mundo. Según un nuevo informe [https://cbiindex.com/reports] emitido por la revista Professional Wealth Management, una publicación del Financial Times. St Kitts and Nevis sigue siendo el país con el plazo para la ciudadanía más rápido, que ofrece uno de los programas CBI más seguros y llamativos para las familias, particularmente en vista de su nueva oferta por tiempo limitada. https://mma.prnewswire.com/media/1249823/St_Kitts_and_Nevis__2020_CBI_Index.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1249823/St_Kitts_and_Nevis__2020_CBI_Index.jpg ] En el Índice CBI 2020, el Programa CBI de la Federación [https://ciu.gov.kn/the-sustainable-growth-fund/] se clasificó número uno o primero conjunto por ofrecer procesamiento rápido y directo, debida diligencia fiable y seguridad, con una experiencia sin precedentes de 36 años. También obtuvo altas marcas por no exigir que los solicitantes viajasen y residiesen durante un periodo mínimo. El Índice CBI discutió la oferta por tiempo limitado [https://csglobalpartners.com/sgf-limited-time-offer/] de St Kitts and Nevis que permite a las familias examinadas de hasta cuatro miembros obtener la ciudadanía por 150.000 dólares estadounidenses en lugar de 195.000 dólares estadounidenses a través de la opción de financiación. El informe reconoce la creciente importancia para los inversores de poder obtener la ciudadanía para sus familias también. St Kitts and Nevis permite a las generaciones de los solicitantes con éxito heredar la ciudadanía. El Primer Ministro, el Honorable Doctor Timothy Harris comentó: "St Kitts and Nevis no solo es un sitio para que los inversores prosperen, también es un hogar acogedor para sus hijos y nietos. Hemos hecho nuestras calles más seguras y nuestro estado de derecho, más fuerte. Seguimos invirtiendo en educación y sanidad. Nuestra economía es resistente cuando afrontamos impactos externos como una pandemia mundial". Les Khan, consejero delegado de la Unidad Ciudadanía por Inversión (CIU) de St Kitts and Nevis, dijo: "Seguimos centrándonos en lo que más importa a los inversores, mientras nos aseguramos de mantener nuestra marca 'Platinum Standard'. Nuestra oferta por tiempo limitado llega en un momento en el que los inversores valoran la seguridad y protección más que nunca. Por ello hemos decidido permitirles añadir hasta tres miembros de su familia por la misma cantidad de contribución que para un solo solicitante". Bajo el Proceso de Solicitud Agilizado, los inversores pueden obtener la ciudadanía -y su pasaporte, un proceso independiente para el CBI- en 60 días. Los solicitantes deben pasar primero por un proceso de debida diligencia de varios niveles. El CIU introdujo una provisión temporal, instituida en el contexto de la Covid-19, por el que las Personas Autorizadas -a través de las cuales deben realizarse las solicitudes- pueden presentar sus solicitudes online. Sin embargo, el CIU no emitirá una aprobación sin haber recibido la solicitud física en una fecha posterior. Una vez los ciudadanos económicos hayan obtenido del derecho a vivir, trabajar y estudiar en St Kitts and Nevis, también podrán viajar sin visado o con una visado a la llegada a casi 160 países y territorios, y disfrutar de todas las ventajas económicas y sociales como ciudadanos nativos. Para obtener más información sobre el Programa de Ciudadanía por Inversión de St Kitts and Nevis, visite el sitio web de CIU [https://ciu.gov.kn/]. [email protected][mailto:[email protected]], www.ciu.gov.kn [http://www.ciu.gov.kn/] Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1249823/St_Kitts_and_Nevis__2020_CBI_Index.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1249823/St_Kitts_and_Nevis__2020_CBI_Index.jpg] CONTACTO: Contacto: +447867942505