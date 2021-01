COMUNICADO: El programa Gift of Life lidera EE.UU. en donación de órganos por decimotercer año consecutivo (1)

La región demuestra la extraordinaria generosidad y liderazgo clínico a pesar de los retos de la pandemia: Aumenta el número de donantes de órganos cada año desde 2008

PHILADELPHIA, 6 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Por decimotercer año consecutivo, el programa de donantesGift of Life lidera la nación en más donantes de órganos entre las 58 Organizaciones de Aprovisionamiento de Órganos de EE.UU. (OPO). Gracias a la extraordinaria generosidad de su comunidad, Gift of Life ha registrado la mayor donación de órganos en la nación cada año desde 2008.

https://mma.prnewswire.com/media/1394814/GLDP_EOY20.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1394814/GLDP_EOY20.jpg]

Las OPO designadas federalmente, con sede en Philadelphia, coordinaron los regalos que salvan vidas de 619 donantes de órganos en 2020, resultando en 1.621 órganos trasplantados. El índice de donación anual de Gift of Life, 55 donantes de órganos por millón de habitantes, se encuentra entre los más altos del mundo.

"El Gift of Life Donor Program avanzó firmemente su misión de salvar vidas, incluso en medio de la pandemia de COVID-19", dijo Howard M. Nathan, director general y consejero delegado de Gift of Life. "Esta es una prueba de la dedicación y experiencia de nuestro personal, el compromiso de nuestros socios hospitalarios y la generosidad inspiradora de nuestros donantes y familias donantes. Nuestra compasiva comunidad es la más generosa de la nación, eligiendo salvar vidas y apoyar a las familias a pesar de su dolor y los muchos retos de este ultimo año". Zach, un niño de cinco años que recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida durante la pandemia, y su madre Sarah, expresan su agradecimiento por su nuevo corazón: https://www.donors1.org/gift-of-life-update-zach-sarahs-story/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=1910876522&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D689667034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fgift-of-life-update-zach-sarahs-story%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fgift-of-life-update-zach-sarahs-story%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fgift-of-life-update-zach-sarahs-story%2F]

Gift of Life también recuperó tejidos que mejoran la vida de 2.295 donantes, incluyendo a 1.385 donantes musculoesqueletales y 1.726 donantes de córnea. Estas donaciones pueden beneficiar a más de 110.000 personas, con donaciones óseas para lesiones ortopédicas y deportivas, donaciones de piel para curar a pacientes quemados y para cirugía de reconstrucción, donaciones de la válvula coronaria para reparar defectos que opueden ser mortales y córneas para regalar el sentido de la vista. En este vídeo Alex Cummings habla como una donación de córnea restauró su visión y su independencia: https://youtu.be/sueWEa_SJGk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=3008484277&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D2515671039%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FsueWEa_SJGk%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FsueWEa_SJGk&a=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsueWEa_SJGk]

La misión de salvar vidas continúa durante la pandemia

En un año que ha traído grandes inconvenientes a la vida diaria de las personas y la extendida incertidumbre entre en brote de coronavirus, el equipo de Gift of Life se adaptó rápidamente a los nuevos retos implementando los test de COVID-19 para donantes, adaptando procedimientos y comunicaciones con hospitales y familias, y asegurando equipos de protección personal (EPI) para su equipo clínico de primera línea para asegurar que su misión para salvar vidas pudiese continuar. La OPO también descubrió maneras especiales de apoyar a sus socios clínicos y colegas hospitalarios, ofreciendo EPI, paquetes de cuidados y menús, y donando respiradores para tratar a los pacientes con coronavirus.

Gift of Life está asociado con 128 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplantes en su área de servicio para salvar vidas y curar mediante donación de órganos y tejidos.

"El equipo de expertos de Gift of Life aborda situaciones clínicas que salvan vidas cada día, trabajando mano a mano, 24/7, con equipos de cuidados intensivos en los principales hospitales y centros de trasplantes de la nación para ofrecer a las familias la oportunidad de donar", dijo el vicepresidente de Servicios Clínicos de Gift of Life, Richard D. Hasz. "Nuestros hospitales socios han seguido liderando firmemente en donación, durante las enormes presiones en la lucha contra la COVID-19. Muchos han compartido con nosotros que la donación y el trasplante han sido una línea de plata que ha dado esperanza a otros durante un año difícil". Gift of Life reconoce a los hospitales anualmente por liderar la donación de órganos con su Gift of Life Award. Escuche al ganador del premio de este año reflexionar sobre los cuidados para las familias y su relación con Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=392015226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D1225793138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fgift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fgift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fgift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates%2F]

Más de 108.000 personas esperan un órgano que salve su vida en EE.UU. y cada día, 20 personas fallecen esperando. En el área de servicio de Gift of Life, que abarca la mitad Este de Pennsylvania, sur de Nueva Jersey y Delaware, hay actualmente más de 5.300 hombres, mujeres y niños esperando un trasplante que les salve la vida.

"Nuestra generosa comunidad siguió demostrando una destacada empatía y resiliciencia en 2020", dijo el vicepresidente de Administración y consejero general de Gift of Life, Jan L. Weinstock, Esq. "Más que nunca, estamos muy agradecidos a las familias donantes. En muchos casos, ni siquiera pudieron estar con sus seres queridos en la UCI debido a la pandemia, pero a pesar de su dolor, se preocuparon por ayudar a otros diciendo que sí a la donación".

La donación y el trasplante no podrían ser posibles sin la generosidad de donantes heroicos y familias de donantes. Gift of Life rinde tributo a estos héroes cada año durante su conmovedora y emotiva celebración Vida y Legado para las familias donantes. Vea la ceremonia virtual de este año: https://www.donors1.org/llc4/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=574913803&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D1264150695%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fllc4%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fllc4%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fllc4%2F]

