COMUNICADO: El programa Gift of Life lidera EE.UU. en donación de órganos por decimotercer año consecutivo (2)

La necesidad de órganos que salvan vidas es urgente. Con el cierre temporal de los centros de licencia del conductor en algunas áreas en 2020 debido a la COVID-19, el registro de donantes de órganos se ralentizó, haciendo que la necesidad de registrarse sea más importante que nunca. Todo el mundo puede registrarse rápidamente en https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=2853228182&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D62440919%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Flearn-about-organ-donation%252Fsign-up-to-save-lives%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Flearn-about-organ-donation%252Fsign-up-to-save-lives%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Flearn-about-organ-donation%2Fsign-up-to-save-lives%2F]

Líder en apoyo a la comunidad

Los 619 generosos donantes de órganos de Gift of Life permitieron que se realizaran1.621 trasplantes de órganos para salvar vidas. Muchos tuvieron que viajar lejos de casa durante la pandemia para tratarse en los principales centros de trasplante de nuestra región. Gift of Life Family House [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=2843728476&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D967887244%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%252F%26a%3DGift%2Bof%2BLife%2BFamily%2BHouse&a=Gift+of+Life+Family+House] en Philadelphia siguió abierta e hizo numerosos cambos para continuar ofreciendo con seguridad alojamiento, menús y servicios de apoyo asequibles para los pacientes de trasplante y sus familias. Además, una robusta serie de webinar se introdujo para pacientes de trasplante y cuidadores, cubriendo una variedad de temas, como el tratamiento durante la COVID-19, la salud mental post-trasplante, el bienestar del cuidados, entre otros. A estos webinars de apoyo virtuales asistieron más de 2.000 participantes y ofrecieron a la comunidad de trasplantes información importante sobre salud y bienestar. En 2020, el personal y voluntarios de Family House ofrecieron 4.396 noches de alojamiento de cuidados para 7.519 huéspedes, 15.038 menús y 426 trayectos a y desde los hospitales locales. Con apoyo de la comunidad, la Family House ha ofrecido 70.722 noches de alojamiento para 129.201 huéspedes, sirvió más de 258.401 menús y ofreció más de 9,93 millones de dólares en cuidados subvencionados a familias desde la apertura en 2011.Family House celebrará su décimo aniversario en julio de 2021. Aprenda más sobre cómo Family House ha ofrecido un hogar seguro y cómodo lejos de cada para la paciente de trasplante de pulmón Maggi y su pareja George durante la pandemia: https://www.giftoflifefamilyhouse.org/njcouplegetsnewleaseonlife/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=2623452004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D4186360867%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%252Fnjcouplegetsnewleaseonlife%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%252Fnjcouplegetsnewleaseonlife%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%2Fnjcouplegetsnewleaseonlife%2F]

El trabajo de Gift of Life no sería posible sin los cientos de voluntarios de nuestra región. A pesar de la pandemia, estos embajadores ayudaron a educar virtualmente al público, asistieron a cursos, donaron alimentos y materiales a la Family House, y participaron en docenas de programas con escuelas, templos de culto, hospitales y otras organizaciones de comunidades para apoyar nuestra misión de salvar vidas.

Líder en Innovación y Educación

Gift of Life es reconocida a nivel internacional por su liderazgo y erudición en el ámbito de la donación de órganos y tejidos. La OPO trabaja junto con investigadores de una serie de instituciones gubernamentales, académicas médicas y sin ánimo de lucro para apoyar los avances en donación y trasplante médico.

El año 2020 marcó el 25 aniversario de la primera donacion de órganos tras muerte circulatoria (DCD) de Gift of Life, que tuvo lugar gracias a un joven héroe y su compasiva familia. El legado de Michael McVey transformó la donación en EE.UU. mediante la defensa apasionada de su madre Susan McVey Dillon y la enseñanza y liderazgo de Gift of Life. Desde entonces, Gift of Life ha coordinado un total de 1.682 donaciones DCD, resultando en 3.009 órganos trasplantados. Nacionalmente, las donaciones de DCD han sido responsables de salvar más de 44.000 vidas. Ahora, más de dos décadas después, la donación de corazón DCD se ha convertido en una realidad gracias a una innovadora tecnología de preservación. Gift of Life coordinó la primera recuperación de corazón DCD de la región en mayo, seguidas de otras tres con éxito. Los corazones DCD ofrecen esperanza a los que necesitan desesperadamente un trasplante que les salve la vida y se espera qu expandan la base de donantes hasta un 30 por ciento. Aprenda más sobre la historia del legado de Michael McVey y la importante relación de su familia con Gift of Life, que transformó el campo de la donación en EE.UU.: https://www.donors1.org/michaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=641854814&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D581556560%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fmichaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fmichaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fmichaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved%2F]

En enero, Penn Medicine anunció el nacimiento de Benjamin Gobrecht. Baby Benjamin fue el segundo bebé en EE.UU. en nacer tras el trasplante de un útero de un donante fallecido. El Gift of Life Donor Program se asoció con Penn Medicine, coordinando la donación para el ensayo sobre el trasplante de útero para infertilidad por factor uterino (UNTIL) que resultó en este hito clínico. Esta innovación en donaciones y trasplante ofrece esperanza a las mujeres nacidas con infertilidad por factor uterino (UFI), una forma previamente irreversible de infertilidad femenina que afecta al cinco por ciento de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Conozca más sobre el ensayo UNTIL y la trayectoria de trasplantes de Gobrecht:https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2020/january/penn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=2769151505&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D1376550677%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pennmedicine.org%252Fnews%252Fnews-releases%252F2020%252Fjanuary%252Fpenn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pennmedicine.org%252Fnews%252Fnews-releases%252F2020%252Fjanuary%252Fpenn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial&a=https%3A%2F%2Fwww.pennmedicine.org%2Fnews%2Fnews-releases%2F2020%2Fjanuary%2Fpenn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial]

El Gift of Life Institute [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=1830983868&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3026271-1%26h%3D3670987792%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.giftoflifeinstitute.org%252F%26a%3DGift%2Bof%2BLife%2BInstitute&a=Gift+of+Life+Institute] es un centro de formación internacional para profesionales de donación de órganos y tejidos, que ofrece recursos completos e interdisciplinares para aumentar los resultados de donaciones, incluyendo aprendizaje basado en destrezas, educación continua, investigación colaborativa y servicios de consultoría. Desde su creación en 2004, el Instituto ha facilitado más de 450 talleres con 58 OPO y varios bancos de tejidos, formando a más de 11.000 profesionales en EE.UU. y 33 países en el mundo. En 2020, el Instituto cambió con éxito a una plataforma totalmente virtual, dando formación a más de 1.100 participantes.

