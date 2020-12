COMUNICADO: Promotion In Motion celebra el 40 aniversario con 4 millones de "gracias" (2)

"Los últimos 40 años han supuesto un reto, éxitos, obstáculos e innovación, pero siempre una oportunidad divertida e interminable", afirmó Michael G. Rosenberg, director general y consejero delegado. "Jamás me hubiera imaginado algunos de los hitos tan impresionantes que hemos logrado cuando estaba sentado en un dormitorio mapeando un futuro de la empresa tan modesta como había visualizado. Pero la misma pasión, impulso, electricidad y emoción siguen en la actualidad, tal y como tenía en los años 1979 y 1980. Hemos recibido la bendición especial de un talento dinámico, dedicación y compromiso por medio de los socios en todos los rincones de nuestra compañía, desde las oficinas centrales hasta nuestros profesionales de ventas de nivel nacional y del extranjero, y desde nuestros centros de distribución hasta las líneas de fabricación en nuestras plantas aquí en Nueva Jersey y en todo el mundo. Hacen que nuestra compañía sea un gran lugar para trabajar, y llevan a la vida nuestros productos. "PIM" está impaciente por conocer los siguientes 40 años de innovaciones completas, éxito colaborador y creando golosinas deliciosas y snacks amados que seguirán emocionando a los consumidores de todas las edades, y para todas las ocasiones de comida, invitaciones y snacks".

Acerca de The Promotion In Motion Companies

The Promotion In Motion Companies, Inc. ("PIM") es uno de los mayores fabricantes mundiales de snacks de frutas, rollitos de frutas, golosinas de chocolate y no chocolate y otros deliciosos alimentos e invitaciones de comidas. Clasificada en la actualidad en el puesto 43 dentro de las compañías mundiales de golosinas "Global Top 100" de Candy Industry Magazine, PIM ha sido elegida además como una de las compañías de más rápido crecimiento de Consumer Packaged Goods (CPG) en Estados Unidos según The Boston Consulting Group (BCG) y Information Resources, Inc. (IRI) en cuatro ocasiones en los últimos siete años. PMI se ha clasificado además según Crain's Business como una de las 100 compañías de propiedad privada más grandes del New York Metro Area, y según NJBIZ como una de las 50 empleadoras de propiedad privadas más grandes del estado.

Millones de veces al día, los consumidores de todo el mundo disfrutan del amplio abanico de PIM de marcas queridas, incluyendo las siguientes: Welch's®Fruit Snacks, Welch's®Fruit 'n Yogurt(TM) Snacks, Welch's®Fruit Rolls, Welch's®Juicefuls®Fruit Snacks, Sun-Maid®Chocolate Raisins, Toggi®Fine European Chocolate Wafers, Tuxedos®Chocolate Almonds, Original Gummi FunMix®, Sour Jacks®Sour Candies, Nuclear Sqworms®Sour Gummi Worms y muchas más. Las filiales de PIM y sus afiliadas incluyen Promotion In Motion Canada, Inc., Promotion In Motion Mexico, Inc., Grupo de Alimentación Promotion In Motion Ibérica, S.L., Promotion In Motion UK, Ltd., PIM Brands Hindustani Private Limited, PIM Global Holdings, LLC, Farmer's Choice Food Brands, PIM Brands, LLC y Pharma In Motion, LLC (creadores de suplementos, productos nutracéuticos y productos farmacéuticos OTC e ingredientes de alimentos).

