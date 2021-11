COMUNICADO: PTC obtiene un reconocimiento por su negocio de IoT industrial

-- PTC es reconocida por su estrategia y oferta de productos

BOSTON, 1 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) ha anunciado hoy que ha sido reconocida como líder en el informe de clasificación competitiva de las plataformas de fabricación inteligente de ABI Research. PTC también ha sido reconocida como líder en el informe The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, del tercer trimestre de 2021. Además, PTC ha sido nombrada líder en el informe IDC MarketScape for Industrial IoT Platforms and Applications for Manufacturing (1). Por último, PTC ha sido nombrada líder en el informe Gartner Magic Quadrant™ for Industrial IoT Platforms.

Según cada informe del sector, PTC es líder en plataformas de IoT industrial. PTC es el único proveedor de IoT industrial incluido en los cuatro informes, y que se ha colocado como líder en los cuatro informes.

Cada empresa de investigación realizó su propia evaluación del mercado del IoT industrial. Los criterios de investigación, las metodologías y la lista de capacidades de IoT industrial evaluadas son exclusivos de cada firma de análisis.

"Creemos que el reconocimiento como líder en todos estos informes es un logro impresionante para el equipo de ThingWorx®. Para nosotros, estos resultados refuerzan nuestra estrategia y compromiso con el mercado del IoT industrial. Seguiremos evolucionando ThingWorx para satisfacer las necesidades de los fabricantes y abordar los casos de uso de fabricación y servicios más prioritarios", dijo Jim Heppelmann, presidente y consejero delegado de PTC.

"PTC se enorgullece de haber sido nombrada como líder en cada evaluación", dijo Joe Biron, responsable tecnológico y director general de PTC. "Reconocemos que cada una de estas empresas líderes tiene una perspectiva única sobre el mercado del IoT industrial y emplearon diferentes criterios para sus evaluaciones. Creemos que el hecho de situarse sistemáticamente como Líder demuestra la capacidad de PTC para satisfacer las complejas necesidades de las empresas Industriales con una plataforma de clase mundial que ofrece resultados empresariales exitosos."

A través de años de experiencia en los campos de la ingeniería digital, fabricación y servicios, PTC ha identificado los patrones que se utilizan y ha definido casos de uso comunes que resuelven diversos problemas empresariales. Con este conocimiento, PTC ha construido soluciones de IoT industrial que ayudan a resolver estos desafíos. El último, ThingWorx® Digital Performance Management, se anunció en octubre.

Descargo de responsabilidad de Forrester:

The Forrester Wave™ tiene derechos de autor de Forrester Research, Inc. Forrester y Forrester Wave™ son marcas comerciales de Forrester Research, Inc. The Forrester Wave™ es una representación gráfica de la llamada de Forrester sobre un mercado y se traza utilizando una hoja de cálculo detallada con puntuaciones, ponderaciones y comentarios expuestos. Forrester no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en el Forrester Wave™. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en el momento y están sujetas a cambios.

Descargo de responsabilidad de Gartner:

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER y Magic Quadrant son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o de sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional, y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner, Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms, por Alfonso Velosa, etc., 18 de octubre de 2021

Descargo de responsabilidad de IDC:

Acerca de IDC MarketScape: El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que se pueden comparar de forma significativa las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias y los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de los puntos fuertes y débiles de los proveedores actuales y futuros.

Acerca de PTC (NASDAQ: PTC)

PTC permite a los fabricantes globales obtener un impacto de dos dígitos con soluciones de software que les permiten acelerar la innovación de productos y servicios, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la productividad de la mano de obra. En combinación con una amplia red de socios, PTC ofrece a los clientes flexibilidad en la forma de desplegar su tecnología para impulsar la transformación digital: en las instalaciones, en la nube o a través de su plataforma SaaS pura. En PTC, no solo imaginamos un mundo mejor, sino que lo hacemos posible.

PTC.com@PTCBlogs

Contactos de Medios

PTC

Comunicaciones Corporativas

Gabrielle Farrell

gfarrell@ptc.com

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1675172/IIoT_analyst_reports.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg