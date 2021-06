COMUNICADO: Purina revela 8 tendencias que darán forma al futuro del Petcare, en su Informe Purina in Society Report

-- Se espera que la demanda de proteínas alternativas, productos personalizados y transparencia de ingredientes siga creciendo

-- Los nuevos desafíos incluyen la escasez de ingredientes y el impacto ambiental del abastecimiento y los envases

-- Este informe muestra el avance de Purina en sus compromisos clave con la sociedad, que incluyen el lanzamiento de 30 nuevos productos, el apoyo en la adopción de 98.731 mascotas y haber llegado al 94% de producción de soja libre de deforestación

BARCELONA, España, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- En vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, declarado el 5 de junio por las Naciones Unidas, Purina ha revelado ocho tendencias que afectarán el futuro de la industria del Petcare. Estos datos han sido publicados como parte del Tercer Informe Purina in Society Report, que también detalla los desafíos emergentes para dicha industria, con hallazgos clave identificados en base a más de 100 entrevistas con veterinarios, medios de comunicación, referentes del sector, colaboradores de Purina y líderes de opinión.

El Informe Purina in Society (PinS) Report también muestra el impacto de las iniciativas, asociaciones y colaboraciones de Purina en las vidas de las mascotas, las personas que las quieren y el planeta. Este documento ofrece una descripción detallada de los progresos que registra la compañía en relación con los compromisos de Purina en la sociedad y se elabora de conformidad con los Estándares GRI para la presentación de informes de sostenibilidad (2018/2020) en opción core.

En los últimos 2 años, entre otras iniciativas, Purina ha:

Lanzado más de 30 nuevos productos para mejorar la salud y el bienestar de las mascotas

Alcanzado el 94% de la producción de soja libre de deforestación y el 78% de los envases diseñados para ser reciclables

Trabajado con socios para educar a más de 1 millón de niños sobre tenencia responsable de mascotas

Apoyado la adopción de 98.731 mascotas

Purina ya ha desarrollado planes para asegurar que los demás compromisos en áreas como el Abastecimiento Responsable de ingredientes marinos también se completen.

El informe, a su vez, destaca los cambios a los que se enfrenta el sector del Petcare en su conjunto, después de un año en el que la pandemia COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en vidas y negocios en todo el mundo. En base a conocimientos de la investigación de mercado y más de 100 entrevistas a expertos de la industria, Purina comparte ocho tendencias que darán forma -o ya están dando forma- al futuro del cuidado de mascotas, así como seis desafíos a los que la industria se enfrentará.

TENDENCIAS

DESAFÍOS[8]

Jeff Hamilton, CEO de Nestlé Purina PetCare Europa, Oriente Medio y Norte de África, comenta que: "Estamos en el proceso de definir nuevas ambiciones y revisaremos nuestros compromisos para asegurarnos de que realmente podemos operar dentro de los límites del planeta e impactar positivamente en las personas y la sociedad en general. Esto nos empujará a ir más lejos y más rápido, impulsar el progreso en cuestiones sociales y seguir cumpliendo con nuestro propósito: enriquecer la vida de las mascotas y las personas que las quieren."

Por su parte, Mark El Khoury, Director General de Nestlé Purina "Esta edición del Informe PinS es una demostración más de nuestros esfuerzos y trabajo en curso con colaboradores y organizaciones afines. Juntos, trabajaremos para crear un futuro resiliente para las mascotas, nuestro planeta y las comunidades donde operamos".

PURINA®

Desde PURINA® estamos convencidos de los beneficios que aporta la convivencia con las mascotas al conjunto de la sociedad. Cuidamos a los animales, a las personas que los quieren y al planeta que todos compartimos, contribuyendo con una sociedad más amable con los animales a través de nuestros compromisos, Purina Os Cuida. Cuidamos de los animales en el bol, con la mejor alimentación, y más allá del bol, haciendo más de lo que realmente importa: impulsamos programas de voluntariado interno, creamos campañas de concienciación social, desarrollamos programas para la integración de las mascotas en nuestra vida laboral y social, y apoyamos a protectoras y asociaciones que lo necesitan.

