COMUNICADO: QPS recibe cinco 2021 CRO Leadership Awards

NEWARK, Del., 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- QPS, una organización de investigación por contrato (CRO) que cumple con GLP/GCP y cuenta con la certificación CLIA y que presta servicios de descubrimiento, preclínicos y clínicos desde 1995, ha sido galardonada con cinco 2021 CRO Leadership Awards, presentados por Clinical Leader y Life Science Leader.

Reconocida por sus clientes por superar sus expectativas, QPS recibió premios en cinco categorías principales: Capacidades (Small Pharma), Compatibilidad (Overall & Small Pharma), Experiencia (Overall & Small Pharma), Fiabilidad (Overall & Small Pharma) y Calidad (Small Pharma).

En 2020, QPS recibió dos CRO Leadership Awards, que reconocieron a QPS por su excelencia en Experiencia (Big Pharma) y Fiabilidad (Big Pharma). En 2019, QPS también recibió dos CRO Leadership Awards, que reconocieron a QPS por la excelencia en Fiabilidad (Big Pharma) y Calidad (Big Pharma).

Para determinar los beneficiarios de estos premios anuales, Life Science Leader y Clinical Leader colaboraron con Industry Standard Research (ISR) para evaluar a 60 CRO en más de 20 parámetros de rendimiento. Reclutados entre empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de diversos tamaños, los participantes en la encuesta sólo evaluaron a aquellas empresas con las que habían trabajado en un proyecto subcontratado en los últimos 18 meses. "Los estrictos procesos de selección de Industry Standard Research (ISR) garantizan que sólo los responsables de la toma de decisiones del sector altamente cualificados participen en nuestro estudio de mercado de referencia de las CRO. Esto es primordial, ya que pedimos a los participantes en la investigación que proporcionen información sobre su experiencia, y no sobre su percepción, acerca de su relación con los proveedores contratados en los últimos 18 meses", afirmó Kevin Olson, consejero delegado de ISR.

"La selección de la CRO adecuada puede hacer que su proyecto se convierta en un éxito, afirma Ed Miseta, editor jefe de Clinical Leader. Estos ganadores del premio han demostrado ser los mejores proveedores de servicios en cada categoría. Les felicito a todos [por la ética de trabajo] que demuestran al satisfacer sistemáticamente las necesidades de sus clientes de desarrollo de fármacos."

"QPS tiene el honor de recibir este reconocimiento en cinco de las seis categorías: Capacidades, Compatibilidad, Experiencia, Fiabilidad y Calidad", dijo Benjamin Chien, consejero delegado de QPS. "Este premio refleja nuestra reputación, experiencia y trayectoria en la finalización de los ensayos en el plazo previsto, con la entrega de los resultados esperados y los datos que respaldan el paso del estudio a la siguiente fase de la investigación. Además, nuestros socios saben que pueden confiar en la experiencia de los científicos de nuestros laboratorios de bioanálisis, que cumplen con GLP/GCP y tienen la certificación CLIA, para proporcionar datos fiables y de primera calidad. Estamos encantados de que los miembros de nuestro equipo sean reconocidos por su duro trabajo" dijo Chien.

ACERCA DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS es una organización de investigación por contrato (CRO) ofreciendo servicios de descubrimiento, preclínicos y de desarrollo clínico de fármacos del más alto nivel. QPS ofrece servicios ampliados de I+D de contrato farmacéutico con experiencia especial en neurofarmacología, DMPK, toxicología, bioanálisis, medicina traslacional y desarrollo clínico. Líder galardonado y centrado en la bioanalítica y los ensayos clínicos, QPS es conocido por sus probados estándares de calidad, su experiencia técnica, su enfoque flexible de la investigación, la satisfacción del cliente y sus laboratorios e instalaciones llave en mano. A través de continuas mejoras en las capacidades y recursos, QPS se mantiene firme en su compromiso de ofrecer una calidad superior, un rendimiento cualificado y un servicio de confianza a sus valiosos clientes. Para más información, www.qps.como envíe un email infopr@qps.com.

CONTACTO QPS:

Nombre: Gabrielle Pastore

Tel.: 1-302-369-5274

Email: Gabrielle.Pastore@qps.com