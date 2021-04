COMUNICADO: Quali Colony es nombrada 2021 Cloud Computing Product of the Year

Quali consigue por cuarto año consecutivo el premio Cloud Computing Award

AUSTIN, Texas, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Quali, la compañía Infrastructure Automation at ScaleTM, ha sido nombrada ganadora del premio 2021 Cloud Computing Product of the Year a través de Colony, su plataforma de automatización de infraestructura en nube.

Presentada por medio de Cloud Computing Magazine, el Cloud Computing Product of the Year Award reconoce a los proveedores con los productos y servicios en la nube más innovadores, útiles y beneficiosos que están disponibles para implementarse ya desde el año pasado. El premio destaca a Colony como una solución líder dentro del sector de la industria, que libera a los equipos de aplicaciones del tiempo y de la complejidad relacionadas con la configuración y funcionamiento de la infraestructura en la nube.

El vídeo del día El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y defiende los 8.500 puntos

"Conseguir este premio de tanto prestigio otra vez es una validación de nuestro enfoque de la tecnología y nuestro compromiso de cara a la innovación continua", destacó Edan Evantal, responsable de productos de Quali. "Los equipos de aplicaciones seleccionan a Colony ya que necesitan una forma nueva y sin fricciones de crear una infraestructura. Una infraestructura que realmente se adapte a la forma DevOps y que esté diseñada para dejar volar la innovación – todo ello desde el día 1, el día 2, y desde el día que sea".

El anuncio realizado en el año 2021 le ha servido a Quali para conseguir su cuarto premio Cloud Computing Product of the Year, consolidando su lugar como una solución de nube revolucionaria que continúa innovando a un ritmo ferviente. Después de un año récord de ventas en 2020, el crecimiento de su base de clientes de nivel 1 - incluyendo Cisco, Microsoft, Dell y Verizon - y la obtención de una mayor financiación de 54 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio 2021, Quali está preparada para continuar su impulso único para ser un líder dentro del mercado en las categorías DevOps y Automatización de la infraestructura.

Colony es una plataforma SaaS que proporciona automatización de infraestructura a escala dedicada a los entornos más complejos de las aplicaciones destinadas a las tecnologías en la nube, como AWS, Azure y Kubernetes. Los líderes de TI y los innovadores de DevOps de todo el mundo confían en Quali para llevar a cabo la automatización y el gobierno de autoservicio para agilizar el desarrollo, las pruebas y poner en marcha la producción de aplicaciones.

Acerca de Quali

Con sede central sita en Austin, Texas, Quali proporciona la plataforma líder para la automatización de infraestructura a escala. Las empresas e innovadores de Global 2000 de todo el mundo confían en la prestigiosa plataforma CloudShell de Quali para crear soluciones de automatización de autoservicio y bajo demanda que sirven para hacer crecer la productividad de la ingeniería, reducen los costes de la nube y optimizan la utilización de la infraestructura. Si desea más información, visite la página web https://www.quali.com/ y siga a Quali en Twitter y LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1421592/Quali_Logo.jpg