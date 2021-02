COMUNICADO: Quick Nick' prueba el prototipo de Battista a medida que acelera el desarrollo de hyper GT

- El ex-piloto de Fórmula 1 y Fórmula E Nick Heidfeld aporta su experiencia al programa de pruebas del Battista hyper GT eléctrico

- Heidfeld se une al equipo de Desarrollo de Vehículos en el Nardò Technical Center en Italia para su primera prueba de Battista, mientras los ingenieros afinan su paquete de dinámica a medida

- Heidfeld dijo: "Lo que realmente me sorprendió fue lo natural que se siente el Battista en la pista. Estamos creando un hyper GT para ser disfrutado a todas las velocidades, sin embargo, aquí en Nardò, el control de las curvas y la velocidad que logramos fueron excepcionales".

El vídeo del día Almeida: “La cultura no se ha parado

en ningún momento durante la pandemia”

- Las pruebas de seguimiento permiten el refinamiento y la modificación continuos de los elementos, incluidos los ajustes de chasis a medida, el paquete de aerodinámica, control vectorial del par de torsión y cinco modos de conducción seleccionables

- Vea a Nick Heidfeld en su prueba de debut del prototipo Battista hyper GT aquí: youtube.com/watch?v=jyY95MUhBa4 [https://www.youtube.com/watch?v=jyY95MUhBa4&feature=youtu.be]

NARDÒ, Italia, 4 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El legendario piloto y conductor de prueba y desarrollo de AutomobiliPininfarina Nick Heidfeld ha llevado el nuevo Battista hyper GT a la pista por primera vez como parte del desarrollo de prototipos en curso en el Nardò Technical Center en Italia.

Heidfeld ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de Battista desde el inicio del proyecto. En 2019 se unió a los diseñadores e ingenieros de AutomobiliPininfarina para proporcionar retroalimentación ergonómica sobre un prototipo físico, en lugar de virtual, por primera vez. Poco después, Nick estaba en el asiento de un simulador dinámico avanzado en Italia, con el informe para apoyar la configuración dinámica del hyper GT eléctrico de 1.900 CV, con tracción a las cuatro ruedas.

Su conocimiento sin igual y más de 25 años de experiencia en el automovilismo de alto rendimiento continúan apoyando el refinamiento de los ajustes de chasis a medida de Battista y la calibración de software, por delante de la producción de hyper GT en Italia en el verano de 2021.

Nick Heidfeld dijo: "Ha sido muy especial experimentar el Battista en la pista por primera vez. Con el prototipo en una etapa avanzada de desarrollo, estamos probando Battista con alrededor del 80 por ciento de su potencia potencial, el rendimiento y la aceleración ya está más allá de todo lo que podría imaginar".

"Lo que realmente me sorprendió fue lo natural que se siente el Battista en la pista. Estamos creando un hyper GT para ser disfrutado a todas las velocidades, sin embargo, aquí en Nardò, el control de las curvas y la velocidad que logramos fueron excepcionales. El control de tracción mínimo y vectorial del par de torsión están activos en esta etapa de desarrollo del prototipo, sin embargo, hay mucho agarre que aprovechar".

"Era mi primera vez conduciendo en el circuito de Nardò, así que pasé algún tiempo mirando películas de vueltas a bordo online para familiarizarme con el diseño. Rápidamente me di cuenta de que serían de poca utilidad, porque la aceleración de Battista está en otro nivel incluso para los coches de carretera más rápidos del mundo".

"Para cumplir con nuestro objetivo de entregar un hyper GT, un coche que se puede disfrutar en cualquier lugar y en todas las condiciones, estamos desarrollando Battista con dos combinaciones de neumáticos. El Michelin Pilot Sport Cup 2R es nuestro neumático de rendimiento preferido y combinado con ruedas ligeras 'Impulso' proporciona una combinación excepcional de máximo agarre y sensación, un ajuste perfecto para un circuito de carreras".

"Tengo que decir que, muy honestamente, conducir el prototipo Battista superó con creces mis expectativas. No he experimentado nada igual antes. No puedo esperar a probar el Battista lejos de la pista, persiguiendo rincones en las carreteras de montaña.

El AutomobiliPininfarina Battista es el coche legal de carretera más potente jamás diseñado y construido en Italia. No más de 150 Battistas se fabricación individualmente a mano en el taller PininfarinaSpA en Turín, Italia, con los primeros coches que se entregarán a los clientes a finales de este año.

Para más información, visite automobili-pininfarina.com/media-zone [https://www.automobili-pininfarina.com/media-zone].

NOTAS A LOS REDACTORES

ACERCA DE AUTOMOBILI PININFARINA

AutomobiliPininfarina tiene su sede operativa en Múnich, Alemania, con un equipo de experimentados ejecutivos de automoción de marcas de automóviles de lujo y premium. Diseñado, desarrollado y producido a mano en Italia, el Battista hyper GT y todos los modelos futuros serán vendidos y atendidos en todos los principales mercados globales bajo la marca Pininfarina. La nueva empresa aspira a ser la marca de coches de lujo más sostenible del mundo.

La compañía es una inversión 100 por cien de Mahindra & Mahindra Ltd y ha sido nombrada como AutomobiliPininfarina tras la firma de un acuerdo de licencia de marca entre Pininfarina S.p.A. y Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. tomará un papel influyente en el apoyo a las capacidades de diseño y producción basadas en su experiencia única de 90 años de producir muchos de los coches más emblemáticos del mundo.

ACERCA DE NICK HEIDFELD

Comenzando su carrera en el automovilismo en 1994 compitiendo en la serie de carreras de German Formula Ford, Nick Heidfeld (de 43 años) pasaría a competir en varias competiciones antes de hacer su debut en la Fórmula 1 en 2000. Después de más de 10 años en la cima del automovilismo, se convirtió en el primer piloto en pasar a través de la cima del automovilismo electrificado, cuando entró en su primera carrera en la Fórmula E en 2014. Con una experiencia sin igual en el desarrollo y perfeccionamiento de las características de los vehículos de rendimiento, el Embajador de la Marca Nick ha sido parte del equipo de Desarrollo de Vehículos AutomobiliPininfarina desde el comienzo del programa Battista y desempeñó un papel clave en las pruebas de simulación del hyper GT eléctrico.

Vídeo -- https://mma.prnewswire.com/media/1431630/Automobili_Pininfarina.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/1431630/Automobili_Pininfarina.mp4]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431494/Automobili_Pininfarina_Nick_Heidfeld.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1431494/Automobili_Pininfarina_Nick_Heidfeld.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431490/Automobili_Pininfarina_Nardo_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1431490/Automobili_Pininfarina_Nardo_1.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431493/Automobili_Pininfarina_Nardo_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1431493/Automobili_Pininfarina_Nardo_2.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1431494/Automobili_Pininfarina_Nick_Heidfeld.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1431494/Automobili_Pininfarina_Nick_Heidfeld.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1431490/Automobili_Pininfarina_Nardo_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1431490/Automobili_Pininfarina_Nardo_1.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1431493/Automobili_Pininfarina_Nardo_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1431493/Automobili_Pininfarina_Nardo_2.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg]

CONTACTO: Dan Connell, responsable de comunicaciones, (M) +49 (0) 160 530318, [email protected]; Christian Scheckenbach,responsable de RRPP y comunicaciones de asociación, (M) +49 (0) 171 2654094, [email protected]

Sitio Web: https://automobili-pininfarina.com/