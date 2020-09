COMUNICADO: Rankings de QS Business Masters 2021 - Los másters más buscados por empleadores de todo el mundo (2)

QS World University Rankings: Global MBA 2021 (Top 10) --- 2021 2020 Institución País Rank Rank --- --- 1 1= Stanford Graduate School of Business Estados Unidos --- --- 2 1= Penn (Wharton) Estados Unidos --- --- 3 3= MIT (Sloan) Estados Unidos --- --- 4 5 Harvard Business School Estados Unidos --- --- 5 7 HEC Paris Francia --- --- 6= 3= INSEAD Francia --- --- 6= 6 London Business School Reino Unido --- --- 8 11 Columbia Business School Estados Unidos --- --- 9 14 IE Business School España --- --- 10 9 UC Berkeley (Haas) Estados Unidos --- --- (C) www.TopMBA.com --- QS Global MBA Rankings 2021 [https://www.topmba.com/mba-rankings/2021] Metodología [https://www.topmba.com/mba-rankings/methodology] QS Global MBA Rankings --- 2021 2020 Business School Rank Rank --- 9 14 IE Business School --- 11= 12 IESE Business School --- 13 17 Esade Business School --- 131-140 141-150 EU Business School --- 141-150 141-150 EADA Business School --- 151-200 151-200 ESIC Business & Marketing School --- 201+ EAE Business School --- 201+ GBSB Global Business School --- Los líderes mundiales de cada una de las clasificaciones de programas comerciales de QS son: -- QS World University Rankings: Master en Business Analytics 2021: MIT, Sloan Business School; -- QS World University Rankings: Master en Finanzas 2021 Oxford University, Saïd Business School; -- QS World University Rankings: Master en Management 2021: HEC Paris; -- QS World University Rankings: Master en Marketing 2021: HEC Paris; -- QS World University Rankings: Master en Gestión de la Cadena de Suministro 2021: MIT Center for Transportation & Logistics.

QS World University Rankings: Global MBA 2021 (Top 10) --- 2021 2020 Institución País Rank Rank --- --- 1 1= Stanford Graduate School of Business Estados Unidos --- --- 2 1= Penn (Wharton) Estados Unidos --- --- 3 3= MIT (Sloan) Estados Unidos --- --- 4 5 Harvard Business School Estados Unidos --- --- 5 7 HEC Paris Francia --- --- 6= 3= INSEAD Francia --- --- 6= 6 London Business School Reino Unido --- --- 8 11 Columbia Business School Estados Unidos --- --- 9 14 IE Business School España --- --- 10 9 UC Berkeley (Haas) Estados Unidos --- --- (C) www.TopMBA.com --- QS Global MBA Rankings 2021 [https://www.topmba.com/mba-rankings/2021] Metodología [https://www.topmba.com/mba-rankings/methodology] QS Global MBA Rankings --- 2021 2020 Business School Rank Rank --- 9 14 IE Business School --- 11= 12 IESE Business School --- 13 17 Esade Business School --- 131-140 141-150 EU Business School --- 141-150 141-150 EADA Business School --- 151-200 151-200 ESIC Business & Marketing School --- 201+ EAE Business School --- 201+ GBSB Global Business School --- Los líderes mundiales de cada una de las clasificaciones de programas comerciales de QS son: -- QS World University Rankings: Master en Business Analytics 2021: MIT, Sloan Business School; -- QS World University Rankings: Master en Finanzas 2021 Oxford University, Saïd Business School; -- QS World University Rankings: Master en Management 2021: HEC Paris; -- QS World University Rankings: Master en Marketing 2021: HEC Paris; -- QS World University Rankings: Master en Gestión de la Cadena de Suministro 2021: MIT Center for Transportation & Logistics. Hay 27 programas de business school españolas clasificados en la serie QS Specialized Business Masters Metodología. (CONTINUA)