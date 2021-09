COMUNICADO: RateGain llega a un acuerdo para adquirir myhotelshop

--RateGain llega a un acuerdo para adquirir myhotelshop y ayudar a los hoteles a optimizar la captación de huéspedes

El objetivo de la adquisición es ayudar al sector hotelero a reducir los costes de adquisición

BARCELONA, España, 23 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited, un proveedor de soluciones SaaS para viajes y hostelería, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para la adquisición de myhotelshop, una empresa constituida en Alemania, que ofrece una plataforma para ayudar a los hoteles a mejorar la captación directa de huéspedes. Juntos, myhotelshop y RateGain ofrecerán ahora a los hoteles la posibilidad de llegar a más clientes con mayor rentabilidad.

El acuerdo está en consonancia con la misión de RateGain de convertirse en la principal plataforma de maximización de ingresos para el sector de la hostelería y los viajes. Como COVID-19 aceleró la digitalización de las interacciones con los clientes, según Phocuswright 9 de cada 10 viajeros se comprometen con los viajes online. La investigación también muestra que la mayoría de los viajeros no compran y reservan desde la misma fuente, ya que la mayoría de los compradores online buscan en las OTAs y reservan en los sitios web de los hoteles. En medio de múltiples canales, como los intermediarios, las metabuscadores y las OTA, los hoteles se esfuerzan por crear una estrategia de distribución óptima que les ayude a conseguir más reservas y a reducir los costes de adquisición.

Esto aumenta la necesidad de que los hoteles abandonen los sistemas dispares y cuenten con un único proveedor que les ayude a controlar mejor la captación de huéspedes y a reducir la dependencia de un solo canal. myhotelshop ofrece una plataforma de informes, gestión de ofertas e inteligencia de campañas para editores de metabúsqueda y otros productos de viajes que permite a los proveedores de hoteles, OTAs y clientes de agencias llegar a más clientes con mayor rentabilidad.

Sobre el acuerdo Bhanu Chopra, fundador, RateGain, dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Ullrich y al equipo de myhotelshop a la familia RateGain. La fusión contribuirá a abordar un reto clave al que se enfrenta el sector en el mundo post-COVID, que está siendo testigo de una mayor digitalización. La necesidad de ser digital primero es cada vez más caótica y nuestro objetivo es simplificar a los hoteles la gestión de su estrategia de adquisición y permitirles desbloquear nuevos ingresos".

Ullrich Kastner, consejero delegado y fundador, myhotelshop, añadió: "Con RateGain hemos encontrado un socio que nos ayuda a escalar nuestra tecnología y nuestro modelo de negocio a nivel mundial y, al mismo tiempo, a mantener la marca y la cultura de nuestra empresa tal y como son. Nuestra gente, nuestros clientes y nuestros socios confían en que sigamos siendo lo que somos. Igualmente, es importante para ellos que mantengamos nuestra senda de crecimiento, para seguir a la cabeza en el espacio meta y marketing online para hoteles. Aspiramos a ser el software de marketing líder para hoteles individuales y cadenas de tamaño medio, y la fusión con RateGain nos ayudará a potenciar aún más esta visión dentro de un sólido marco tecnológico".

Acerca de RateGain:

RateGain es un proveedor global de soluciones SaaS para el sector de la hostelería y los viajes, que ofrece soluciones para viajes y hostelería que desbloquean nuevos ingresos cada día. Somos uno de los mayores agregadores de puntos de datos del mundo para el sector de la hostelería y los viajes (Fuente:Phocuswright Report.) Para más información, visite www.rategain.com

Acerca de myhotelshop

Fundada en enero de 2012, con sede en Leipzig (Alemania), myhotelshop ofrece soluciones para aumentar las ventas directas de los hoteles y convertirlas en un canal de distribución rentable, optimizando, gestionando y distribuyendo contenidos y campañas hoteleras a los socios bajo demanda e impulsando el éxito online de sus socios hoteleros. Para más información, visite www.myhotelshop.com

