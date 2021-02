COMUNICADO: Realty ONE Group plantará un árbol por cada una de sus transacciones en 2021

The UNBrokerage anuncia el plan ONE Cares para el nuevo año y su impacto en el medioambiente y llegada a todas las vidas posibles

LAS VEGAS, 4 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, marca de estilo de vida moderno y una de las franquicias inmobiliarias de crecimiento más rápido, ha lanzado un nuevo programa para impactar en el medio ambiente y conseguir diferencias en las comunidades de todo el mundo. Por medio de ONE Tree, el programa ONE World, las solicitudes de franquicia mundiales para plantar un árbol para cada hogar llevado o vendido por sus profesionales inmobiliarios en 2021, con un objetivo puesto en 111.111 árboles.

ONE Tree, ONE World es parte de ONE Cares 501(c)3 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3057408-1&h=3302023570&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3057408-1%26h%3D2640613947%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.realtyonegroup.com%252Fone-cares%26a%3DONE%2BCares%2B501(c)3&a=ONE+Cares+501(c)3] de la compañía, y va a proporcionar a sus REALTORS((R) )la oportunidad de comprar o plantar árboles en nombre de sus clientes para los hogares llevados y vendidos durante el año.

"El amor es nuestra ONE Golden Rule, y devolverlo es parte de nuestra COOLTURE, está en nuestro ADN", explicó Kuba Jewgieniew [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3057408-1&h=3493020536&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3057408-1%26h%3D141631008%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=explic%C3%B3+Kuba+Jewgieniew], consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "ONE Tree, ONE World nos proporciona la oportunidad de conseguir un impacto directo y destacado en las comunidades de todo el mundo en más de 111.111 formas".

El año pasado, the UNBrokerage, tal y como se conoce en la industria, se mostró muy orgulloso de donar cerca de 100.000 dólares a organizaciones caritativas y comunidades de la nación, junto a miles de horas de voluntariado en mercados locales.

Como franquicia mundial tuvo otro año récord, vendiendo 86 franquicias, a pesar de la pandemia, y añadiendo más de 2.600 profesionales inmobiliarios.

Aprenda más en www.OwnAOne.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3057408-1&h=1165107947&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3057408-1%26h%3D1566446542%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ownaone.com%252F%26a%3Dwww.OwnAOne.com&a=www.OwnAOne.com].

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que está cambiando radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias, con un modelo de negocio único, una coolture divertida, con infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1 % superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para conocer más, visite www.RealtyONEGroup.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3057408-1&h=768303865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3057408-1%26h%3D3355671622%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.realtyonegroup.com%252F%26a%3Dwww.RealtyONEGroup.com&a=www.RealtyONEGroup.com].

