COMUNICADO: RedHill Biopharma anuncia la presentación de datos positivos de fase 2 de Opaganib oral en la COVID-19 (1)

Se presentan en el World Microbe Forum datos positivos de seguridad y eficacia de fase 2 alcanzados en Estados Unidos para opaganib, un fármaco novedoso, oral y de mecanismo dual líder para la COVID-19 entre moderada y grave

Opaganib está asociado con una reducción en la necesidad de soporte de oxígeno suplementario, un tiempo anterior de alta hospitalaria y se toleró correctamente

El estudio global de fase 2/3 realizado a 475 pacientes con Opaganib está completamente inscrito y se espera que finalice en las próximas semanas

Opaganib se dirige al huésped y se espera que sea eficaz contra variantes virales emergentes

TEL AVIV, Israel y RALEIGH, NC, 22 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" o la "compañía"), una compañía biofarmacéutica especializada, ha dado a conocer hoy la presentación de los datos positivos de seguridad y eficacia de Fase 2 para opaganib oral (Yeliva®, ABC294640) [1] en pacientes hospitalizados con neumonía producida por la COVID-19 durante la celebración del World Microbe Forum (WMF) 2021 (póster #: 5574).

Los resultados y los análisis post hoc de los datos del estudio de fase 2 realizado en 40 pacientes de Estados Unidos se presentaron por medio de un póster titulado "Opaganib, an Oral Sphingosine Kinase-2 (SK2) Inhibitor in COVID-19 Pneumonia: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlledPhase 2A Study, in AdultSubjectsHospitalizedwith SARS-CoV-2 Positive Pneumonia (NCT: 04414618)"[2]. Los pacientes del estudio fueron seleccionados de forma aleatoria para recibir opaganib o placebo, además de la atención estándar (SoC), que incluía predominantemente dexametasona y/o remdesivir. Los hallazgos incluyen:

El 50% de los pacientes tratados con opaganib (n=22) alcanzaron el aire ambiente el día 14, frente al 22% que recibieron tratamiento dentro del grupo de placebo (n=18). El beneficio de alcanzar el aire ambiente durante el día 14 para los pacientes tratados con opaganib se mantuvo, de forma independiente de si los pacientes estaban recibiendo dexametasona y/o remdesivir

El 86,4% de los pacientes que recibieron tratamiento con opaganib fueron dados de alta del hospital el día 14, frente al 55,6% de los pacientes que recibieron tratamiento basado en placebo

La media del tiempo hasta la consecución del alta fue de 6 días para el grupo tratado con opaganib frente a los 7,5 días para el grupo tratado con placebo.

El 81,8% de los pacientes tratados con opaganib lograron una mejora de 2 puntos en la WHO Ordinal Scale,en comparación con el 55,6% de los pacientes que formaron parte del grupo de placebo, conseguida con una media de tiempo de 6 días en comparación con los 7,5 días, respectivamente

No se produjeron diferencias significativas en las medidas que se relacionan con la seguridad entre los dos grupos (siendo la diarrea la principal diferencia en la capacidad de tolerar de modo emergente el tratamiento)

"La necesidad de disponer de una terapia oral eficaz para tratar la COVID-19 es clara. Esta terapia mejoraría enormemente nuestra capacidad para poder gestionar esta pandemia", afirmó Kevin Winthrop, MD, MPH, profesor de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, quien se encargó de presentar los descubrimientos en WMF. "Estos datos, del estudio clínico de prueba de concepto de opaganib en pacientes que sufren COVID-19 grave, sugieren un papel potencial de la inhibición de SK2 en la lucha contra los efectos de este virus. Se esperan muchos más datos en relación a opaganib en las próximas semanas, y se podría alcanzar algún progreso real hacia la entrada de una terapia oral muy necesaria de cara a los pacientes que actualmente presentan una escasez de opciones disponibles".

"La presentación de estos datos positivos de nuestro estudio de exploración de fase 2 supone un refuerzo para nuestra creciente confianza en que el opaganib podría ser la primera terapia oral novedosa que demuestre su eficacia en relación al tratamiento de la COVID-19 dentro de un gran estudio en fase avanzada. Gracias a la reciente finalización de la inscripción de nuestro estudio global de fase 2/3 realizado con 475 pacientes, vamos a disponer de una imagen más clara de todo ello en un futuro muy cercano", comentó Mark L. Levitt, MD, Ph.D. y director médico de RedHill. "Opaganib actúa sobre la causa y el efecto de la COVID-19 a través de un modo de acción antiviral y antiinflamatorio dual único. Al ser dirigido al huésped, también se espera que opaganib mantenga el efecto frente a las variantes emergentes del SARS-CoV-2, que siguen para amenazar el progreso que se está logrando contra la pandemia y subrayar la necesidad urgente que existe para disponer de terapias eficaces contra la COVID-19".

El estudio mundial de fase 2/3 realizado a 475 pacientes de opaganib en casos con la COVID-19 grave ha recibido aprobación en 10 países, completando la inscripción, por medio de 57 sitios participantes, el día 6 de junio. El criterio de valoración principal del estudio es la proporción de pacientes que respiran aire ambiental sin apoyo de oxígeno el día 14. Otras de las medidas de resultado importantes, como el tiempo hasta el alta hospitalaria, la mejora de acuerdo con la Escala Ordinal de Mejora Clínica de la Organización Mundial de la Salud y la incidencia de intubación y la mortalidad, se han registrado además en el período de seguimiento de hasta 6 semanas. El estudio recibió cuatro recomendaciones independientes de DSMB para seguir llevando a cabo las revisiones de seguridad no ciegas y una revisión de futilidad. Además, se han conseguido grandes resultados en una evaluación de la intubación combinada ciega y las tasas de mortalidad hasta la fecha, frente a las tasas de mortalidad informadas de estudios de plataformas grandes como RECOVERY y otros estudios en poblaciones de pacientes similares [3].

Acerca de Opaganib (Yeliva®, ABC294640)

Opaganib, una nueva entidad química, es un novedoso y patentado inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa 2 (SK2) que se administra en forma oral, con un efecto único demostrado de doble actividad antiinflamatoria y antiviral que se dirige a un componente de la célula huésped de la replicación viral, lo que potencialmente minimiza la probabilidad de resistencia viral. Opaganib también ha demostrado actividad anticancerígena y tiene el potencial de apuntar a múltiples indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales.

Opaganib está siendo evaluado como un tratamiento para la neumonía de la COVID-19 en un estudio global de Fase 2/3 y ha demostrado señales positivas de seguridad y eficacia en datos preliminares de primera línea de un estudio con 40 pacientes de Fase 2 de Estados Unidos

Opaganib recibió la designación de medicamento huérfano de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y se está evaluando en un estudio de fase 2a para pacientes con colangiocarcinoma avanzado y en un estudio de fase 2 para pacientes con cáncer de próstata.

Opaganib demostró una potente actividad antiviral contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, mediante la inhibición total de la replicación viral en un modelo in vitro de tejido broncopulmonar humano. Adicionalmente, estudios preclínicos in vivo han demostrado el potencial de opaganib para mejorar los trastornos pulmonares inflamatorios, como la neumonía, y que disminuye la tasa de letalidad por infección viral de influenza y mejora el daño pulmonar inducido por Pseudomonas aeruginosa mediante la reducción de los niveles de IL-6 y TNF-alfa en los fluidos de irrigación broncoalveolares[4].

(CONTINUA)