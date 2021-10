COMUNICADO: RedHill Biopharma informa un análisis adicional de los datos de la fase 2/3 (2)

El estudio de fase 2/3 global, multicéntrico, aleatorio, doble ciego, de brazos paralelos y controlado con placebo, reclutó a 475 sujetos que padecían neumonía grave causada por COVID-19 y que requerían hospitalización y tratamiento con oxígeno suplementario. Los sujetos fueron asignados al azar en una proporción de 1:1 para recibir opaganib o placebo, además de la terapia de tratamiento estándar. Los nuevos datos del análisis de subgrupos siguen los resultados de primera línea previamente anunciados por la compañía del estudio de Fase 2/3. El análisis de los datos de primera línea aún está en curso, incluido un análisis adicional del potencial de un mayor beneficio del tratamiento con opaganib en pacientes en etapas más tempranas de la enfermedad. RedHill tiene la intención de discutir los resultados del estudio con los organismos reguladores, incluida la FDA de Estados Unidos y las agencias gubernamentales de Estados Unidos, así como con otros organismos reguladores y gobiernos y agencias internacionales, para ayudar a determinar los próximos pasos.

Opaganib es un nuevo fármaco en investigación de molécula pequeña en forma de píldora oral. Opaganib tiene un mecanismo de acción antiviral y antiinflamatorio dual único que actúa sobre la causa viral y el efecto inflamatorio de la COVID-19. Se cree que ejerce su efecto antiviral inhibiendo selectivamente SK2, una enzima clave producida en células humanas que puede ser reclutada por el virus para apoyar su replicación y se espera que sea eficaz contra variantes virales emergentes, habiendo ya demostrado preclínicamente una fuerte inhibición contra variantes que más preocupan, incluyendo la Delta.

Información de la llamada de conferencia y del webcast:

La compañía realizará un webcast el jueves 7 de octubre de 2021 a las 8:30 a.m. EDT, durante el cual presentará el análisis adicional de los resultados del estudio de la fase 2/3 y responderá preguntas.

La transmisión por Internet, incluidas las diapositivas, se transmitirá en directo en el sitio web de la compañía, https://www.redhillbio.com/investors/events-and-presentations/default.aspx, y estará disponible para su reproducción durante 30 días.

Para participar en la conferencia telefónica, marque uno de los siguientes números 15 minutos antes del inicio de la llamada: Estados Unidos: + 1-877-870-9135; Internacional: +1 646-741-3167 e Israel: + 972-3-530-8845; el código de acceso a la llamada es: 4785122.

Acerca de Opaganib (ABC294640)

El opaganib, una nueva entidad química, es un novedoso inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa 2 (SK2) que se administra en forma oral, con doble actividad antiinflamatoria y antiviral. Opaganib está dirigido al huésped y se espera que sea eficaz contra las variantes virales emergentes, habiendo demostrado ya una fuerte inhibición contra las variantes de interés, incluyendo la Delta. El opaganib también ha mostrado actividad anticancerígena y resultados preclínicos positivos en la fibrosis renal, y tiene el potencial de apuntar a múltiples indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales.

Opaganib ha conseguido anteriormente datos positivos en fase 2 en Estados Unidos en pacientes con COVID-19 severa, enviados para su revisión por pares y recientemente publicados en medRxiv.

Opaganib también recibió la designación de fármaco huérfano de la FDA de Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y se está evaluando en un estudio de fase 2a en colangiocarcinoma avanzado y en un estudio de fase 2 en cáncer de próstata. Sobre la base de una revisión preliminar de datos parciales no auditados, el estudio en curso sobre el cáncer de próstata ha cumplido su criterio de valoración principal. La incorporación, el tratamiento y el análisis de pacientes en este estudio están en curso.

El opaganib demostró una potente actividad antiviral contra el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, inhibiendo la replicación viral en un modelo in vitro de tejido bronquial pulmonar humano. Además, los estudios preclínicos in vivo han demostrado el potencial de opaganib para mejorar los trastornos inflamatorios pulmonares, como la neumonía, y han mostrado una disminución de las tasas de mortalidad por infección por el virus de la influenza y una mejoría de la lesión pulmonar inducida por Pseudomonas aeruginosa al reducir los niveles de IL-6 y TNF-alfa en líquidos de lavado broncoalveolar[4].

Los estudios en curso con opaganib están registrados en la página www.ClinicalTrials.gov, un servicio basado en los servicios web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que otorga acceso público a la información sobre estudios clínicos con financiación pública y privada.

Los resultados de primera línea del estudio de fase 2/3 de la empresa con opaganib son de naturaleza preliminar. La compañía tiene la intención de seguir examinando los datos de este estudio con mayor detalle, junto con toda la información recopilada durante este estudio, incluidas todas las medidas de seguridad y resultados secundarios. Este análisis puede conseguir descubrir hallazgos nuevos o inconsistentes con los datos de primera línea que se han dado a conocer en este comunicado. Como tal, los inversores no deben confiar en los análisis informados en este comunicado como los resultados definitivos finales del estudio.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) es una compañía biofarmacéutica especializada que se enfoca principalmente en enfermedades gastrointestinales e infecciosas.RedHill promueve los fármacos gastrointestinales Movantik® para el estreñimiento en adultos [5] inducido por opioides, Talicia® para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) en adultos [6] y Aemcolo® para el tratamiento de la diarrea del viajero en adultos [7]. Los principales programas de desarrollo clínico en estado avanzado de RedHill incluyen: (i) RHB-204, con un estudio en fase 3 en curso para la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas (MNT); (ii) opaganib (ABC294640), un inhibidor selectivo de SK2 primero en su categoría y administrado vía oral que apunta a múltiples indicaciones con un programa en fase 2/3 para COVID-19 y estudios en curso en fase 2 para el cáncer de próstata y el colangiocarcinoma; (iii) RHB-107(upamostat), un inhibidor de las proteasas de serina administrado vía oral en un estudio en fase 2/3 de Estados Unidos como tratamiento para la COVID-19 sintomática, que apunta además a numerosos tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias gastrointestinales; (iv) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio en fase 3 para la enfermedad de Crohn; (v) RHB-102, con resultados positivos de un estudio en fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio en fase 2 para IBS-D; y (vi) RHB-106, una preparación encapsulada para el intestino. Puede obtener más información acerca de la compañía en www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHillBio.

NOTA:Este comunicado de prensa, proporcionado para su comodidad, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la compañía en el idioma inglés. Para obtener un comunicado de prensa completo en inglés, incluido el descargo de responsabilidad de declaraciones prospectivas, visite: https://ir.redhillbio.com/press-releases

[1] Opaganib es un nuevo fármaco investigacional, no estando disponible para su distribución a nivel comercial.

[2]Si bien los factores de riesgo generales están equilibrados, estamos evaluando cada uno individualmente para determinar los posibles efectos en los puntos finales.

[3] Está en marcha un análisis de seguridad detallado.

