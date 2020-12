COMUNICADO: Remeros se inician en un viaje de 3.000 millas a través del Océano Atlántico (2)

TALISKERSituado en las costas de la Isla de Skye en Escocia durante casi 200 años, Talisker es en gran medida un producto de su escarpada casa costera. Una marca arraigada en la aventura, los fundadores del whisky, los hermanos MacAskill, remaron de Eigg a Skye en 1830 para iniciar la destilería Talisker en Escocia y esa sensación de aventura vive a través de todo lo que la marca hace hoy en día. Talisker tiene como objetivo inspirar a las personas a reconectar con la estimulante sensación de estar en presencia de la naturaleza mientras nos aseguramos de restaurar el desierto para las generaciones futuras. Lo llamamos regeneración.

Talisker Whisky y Parley for the Oceans, una red de colaboración y una organización medio ambiental, recientemente anunciaron una asociación de tres años. En una misión medioambiental colaborativa, Talisker y Parley están lanzando 'Rewild Our Seas', una iniciativa mundial para restaurar y proteger la salud de los bosques submarinos en las costas. Juntos, los socios apoyarán la preservación y protección de 100 millones de metros cuadrados de ecosistemas marinos en todo el mundo para 2023.

Diageo

Diageo es un líder mundial en bebidas de alcohol con una excelente colección de marcas en todas las categorías de licores, cervezas y vinos. Estas marcas incluyen a Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's y Windsor whiskies, Smirnoff, Cîroc y Ketel One vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness. Diageo es una empresa global, y nuestros productos se venden en más de 180 países de todo el mundo. La compañía cotiza tanto en la Bolsa de Londres (DGE) como en la Bolsa de Nueva York (DEO). Para obtener más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y el rendimiento, visítenos en www.diageo.com [http://www.diageo.com/]. Visite el recurso global de bebida responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com [http://www.drinkiq.com/], para información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas.

https://mma.prnewswire.com/media/1374136/Talisker_Whisky_Atlantic_Challenge_2020.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1374136/Talisker_Whisky_Atlantic_Challenge_2020.jpg ]

CONTACTO: CONTACTO: Gillian Cook, responsable de comunicaciones globales,Talisker - [email protected] +31 6 13 19 52 66, Lizzie Isherwood,director de comunicaciones, CSM - [email protected] +44 7908 258 913