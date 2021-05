COMUNICADO: Un rendimiento impresionante lleva a Risen Energy a conseguir 3 premios de la industria

NINGBO, China, 7 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Se ha celebrado recientemente en Pekín el 3rd PV Module Developing Trend and Reliability Technology Seminar. El evento, organizado de forma conjunta por medio del State Key Laboratory of Photovoltaic Materials and Technologies y Mole PV, reunió a expertos dentro del campo de la industria y ejecutivos de empresas fotovoltaicas para discutir las tendencias en desarrollo en tecnologías fotovoltaicas con el objetivo de ser los principales contribuyentes al logro de los dos objetivos. de pasar más allá del pico de emisiones de dióxido de carbono y conseguir alcanzar la neutralidad de carbono.

Risen Energy Co., Ltd, uno de los principales líderes dentro de la industria, fue invitado al seminario en el que la compañía consiguió hacerse con 3 premios. Uno de ellos, el premio Outstanding CTO Award, fue para Liu Yafeng, director senior de I+D de Risen Energy. En su determinación de mantenerse al frente de las tendencias de la industria, Liu Yafeng y el equipo de I+D de Risen Energy participaron por medio de la categoría de competencia de obleas de silicio de gran tamaño de 210mm y heterouniones. Pese a hacer frente a varios retos técnicos, el equipo desarrolló la serie Titan y también los módulos de alta eficiencia de heterounión, liderando la entrada de la industria en las eras 5.0 y 6.0. De cara al futuro, está previsto que la combinación de la serie Titan y la heterounión impulse a la industria a marcar el punto de inicio de su era 7.0.

Los módulos destacados de la serie Titan de Risen Energy, basados en obleas de 210mm, reducen todavía más el coste BOS, a la vez que sirven para aumentar la potencia en aproximadamente un 2-3% con la tecnología MBB de vanguardia. Contando con una tecnología de corte no destructivo a baja temperatura, los módulos reducen eficazmente el riesgo de que se produzcan grietas ocultas, a la vez que mantienen un mayor nivel de estabilidad, satisfaciendo las necesidades de aplicaciones de múltiples escenarios. El excelente rendimiento y la calidad superior han permitido a los módulos de la serie Titan ganar una reputación favorable entre los clientes, aparte de recibir un reconocimiento en el mercado en cuanto se lanzaron. Por ese motivo, la serie obtuvo el premio 2021 Golden Module Award. Además, Risen Energy ganó el premio Technology Innovation Enterprise Award, todo ello gracias a sus ventajas en la aplicación de tecnología de módulos y la actualización de productos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1497136/image.jpg