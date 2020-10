COMUNICADO: Repara tu Deuda Abogados cancela 14.445 euros con 17 bancos y financieras con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados ha conseguido el 100% de éxito en sus casos

El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) o, lo que es lo mismo, ha cancelado las deudas a MM, vecino de la ciudad condal que acumulaba una deuda de 14.445 euros con 17 bancos y financieras. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, pioneros en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, MM no llegaba a pagar las cuotas mensuales de los préstamos que había solicitado y entonces conoció a Repara tu Deuda abogados y decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad: "MM es soltero, pero tiene a su cargo a una hermana. Se quedó en paro a mediados de 2016 y tuvo que recurrir a los prestamos rápidos. Llegó a tener hasta de 17 acreedores diferentes. Empezó a trabajar en enero de 2017, pero los ingresos (1.000 euros de nómina y 395 euros por pensión por discapacidad) no le daban para hacer frente a las deudas contraídas". MM y su hermana viven en una habitación por la que pagan un alquiler de 300 euros y no tienen bienes a su nombre.

"Muchos de nuestros clientes como es el caso de MM -explican los abogados de Repara tu Deuda- se encuentran en una situación crítica económicamente hablando y empiezan a solicitar mini créditos, una solución al principio, pero que acaba por empeorar la situación y llega un momento en el que ya no saben qué hacer".

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.

El despacho de abogados Repara tu Deuda, que puso en marcha su actividad en 2015, mismo año que entró en vigor esta ley en España, ostenta el 100% de éxito en casos tramitados y ha logrado cancelar más de 20M€ de deuda a sus más de 10.000 clientes. Además, ha trabajado con la imagen de famosos como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional; Kiko Hernandez, de Sálvame; Javier Cárdenas; Albert Lesan o Carlota Corredera y, en la actualidad, Bertín Osborne.

En procedimientos complejos como el de la Ley de Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología para que el cliente esté informado en todo momento. Repara tu Deuda Abogados posee una gran herramienta tecnológica en formato de app llamada MYrepara que permite mantener informados a los clientes que tiene el despacho de abogados, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia. Gracias también a esta apuesta por las nuevas tecnologías, Repara tu Deuda abogados ha visto aumentado el número de clientes durante las semanas de confinamiento por COVID19, ya que el despacho de abogados puede operar 100% de forma online.

