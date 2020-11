COMUNICADO: Repara tu Deuda Abogados cancela 68.359 € en Badalona (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados es el que más casos ha tramitado en España (89%) con un 100% de éxito

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Badalona (Barcelona) ha concedido la cancelación de una deuda que ascendía a 68.359 euros a una vecina de la ciudad, mediante la Ley de Segunda Oportunidad. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados especializado y líder en la Ley de Segunda Oportunidad.

Se trata del caso de MF, divorciada y con una hija a su cargo, que había acumulado deuda con 4 bancos.

Con una nómina mensual de 900 euros, MF no sabía dónde acudir hasta que supo de la existencia de Repara tu Deuda Abogados a través de un anuncio en televisión. No tuvo dudas cuando conoció a los abogados: "Los casos de éxito demostrables con sentencias son clave para elegir correctamente y no caer en engaños con datos falsos publicados en algunas webs como el número de clientes, casos de éxito y opiniones inventadas". Repara tu Deuda es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y el que más deuda ha cancelado a sus clientes, superando los 20 millones de euros.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo se solicita la exoneración o cancelación de la deuda y si se cumplen todos los requisitos y se han hecho todos los tramites, el juez otorga el beneficio y la posibilidad de empezar de nuevo.

Los abogados de Repara tu Deuda ya han ayudado a más de 10.000 personas en España a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad desde que pusieron en marcha la actividad en 2015, mismo año que entró en vigor la ley en España. Los abogados de Repara tu Deuda han gestionado más del 89% de los casos producidos en España, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados.

El despacho de abogados Repara tu Deuda ha trabajado, durante sus 5 años de andadura, la imagen de famosos como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional y, en la actualidad como imagen oficial, Bertín Osborne.

