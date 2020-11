COMUNICADO: Repara tu Deuda abogados cancela 93.573 € a un vecino de Girona con la Ley de la Segunda oportunidad

El despacho de abogados tiene una media de 15 casos de cancelación de deuda cada semanaEl Juzgado de Primera Instancia nº4 de Girona ha concedido la cancelación de una deuda que ascendía a 93.573 euros a un vecino de la ciudad aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de AM, quien había acumulado deuda con una decena de Bancos. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado y líder en la Ley de Segunda Oportunidad.

"AM -explican los abogados de Repara tu Deuda- está divorciado y tiene dos hijos a su cargo. Cuenta con unos ingresos de 1.694 euros/mes y sus gastos mensuales en necesidades básicas alcanzan los 1.604 euros. Empezó solicitando distintos préstamos para hacer frente a todos los pagos hasta que llegó un momento en el que no veía salida". Fue entonces cuando AM acudió a los abogados de Repara tu Deuda y ahora, gracias a ellos y a la Ley de Segunda Oportunidad, tiene una nueva oportunidad para empezar sin deudas.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo se solicita la exoneración o cancelación de la deuda y si se cumplen todos los requisitos y se han hecho todos los tramites, el juez otorga el beneficio y la posibilidad de empezar de nuevo.

Los abogados de Repara tu Deuda ya han ayudado a más de 10.000 personas en España a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad desde que pusieron en marcha la actividad en 2015, mismo año que entró en vigor la ley en España. Los abogados de Repara tu Deuda han gestionado más del 89% de los casos producidos en España, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados. Tras el éxito alcanzado a nivel nacional, la consultora prepara su expansión internacional.

El despacho de abogados Repara tu Deuda ha trabajado, durante sus 5 años de andadura, la imagen de famosos como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional; Javier Cárdenas; Albert Lesan y, en la actualidad, Bertín Osborne.

En procedimientos complejos como el de la Ley de la Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología para que el cliente esté informado en todo momento. Repara tu Deuda Abogados posee una gran herramienta tecnológica en formato de APP llamada MYrepara que permite mantener informados a los más de 10.000 clientes que tiene el despacho de abogados, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia. Gracias también a esta apuesta por las nuevas tecnologías, Repara tu Deuda Abogados ha visto aumentado el número de clientes durante las semanas de confinamiento por COVID19, ya que la consultora puede operar 100% de forma online.

