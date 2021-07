COMUNICADO: Repara tu Deuda cancela 12.660 € en Logroño (La Rioja) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Es el despacho de abogados que más casos ha tramitado en toda España desde su puesta en marcha en el año 2015

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso del matrimonio formado por JL y LF, vecinos de Logroño (La Rioja), a quienes el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Logroño ha concedido Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando a los concursados de una deuda que ascendía a 12.660 euros con 4 bancos y entidades financieras. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican la historia: "tras realizar la dación en pago del piso, el banco le reclamaba a él aún así un importe de 7.000€. Le quisieron hacer un préstamo pero él dijo que no era viable por los ingresos que tenía y el tema se quedó pendiente. Después de 7 años pensando que ya no debía nada, fue a comprar un coche y le dijeron que estaba añadido en los ficheros de morosidad por esa deuda. Quiso arreglar la situación pero no le daban forma de negociar, hasta que nos contactó y vio que había alternativas".

En este caso, había también deuda pública con Hacienda y con el Ayuntamiento de Logroño. De la cantidad total cancelada, 1922,50 euros eran de deuda pública. Además, se ha conseguido la aprobación de un plan de pagos a cinco años para la liquidación de la deuda pública no exonerada (1.713 euros). La Ley de la Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 pero no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la privada. Los responsables de Repara tu Deuda Abogados explican que con esta sentencia se avanza para que la deuda con administraciones públicas también sea objeto de cancelación.

Aunque la Ley de la Segunda Oportunidad aún es muy desconocida en España, cada vez más personas buscan acogerse, en gran parte, gracias a la labor realizada por Repara tu Deuda Abogados desde el año 2015, mismo año en el que se aprobó esta legislación en el Parlamento español.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad que más deuda ha cancelado en España al haber superado los 45 millones de euros de deuda.

Hay que destacar que este mecanismo ya es una realidad en todas las comunidades autónomas del país. "Hemos invertido millones de euros en tecnología y en dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad, hemos sido los embajadores de la Ley de la Segunda Oportunidad", explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite la exoneración de las deudas de particulares y autónomos que se ven envueltos en una situación de sobreendeudamiento. Para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos como, por ejemplo, demostrar que se ha actuado de buena fe (no ocultar bienes, ser transparentes) y que la deuda no supera los 5 millones de euros.

